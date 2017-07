7-8-9 luglio Premio Bindi a Santa Margherita (Ge)

Aria nuova al Premio Bindi, che dal 2017 ha deciso di affidare la direzione artistica della manifestazione a Zibba. Il cantautore ligure nella sua carriera si è sempre distinto anche per quella sua capacità di andare oltre la classica attività di musicista, vestendo spesso i panni di organizzatore e di collante tra le varie figure professionali di cui si nutre una rassegna. E così, con il timone sempre ben saldo nelle mani di Enrica Corsi de Le Muse Nove e la consulenza di Enrico Deregibus, Zibba ha preparato tre giorni intensi, con un programma ricchissimo e una serie di appuntamenti da non perdere. A cominciare dalla finale del Concorso, giunto alla sua 13ª edizione, che si svolgerà sabato 8 luglio. Ma andiamo con ordine. Ecco come sono articolate le tre giornate con tutte le novità rispetto agli anni scorsi.

Venerdì 7 luglio : ‘La vetrina del disco’.

Showcase di Marlò e Mèsa, le vincitrici di “Duel-cantautori a confronto”, un concorso gemellato con il Bindi pensato e voluto da Federico Sirianni, Giorgio Olmoti e Tiberio Ferracane che attraverso una serie di date a Torino porta per un paio di mesi alcuni cantautori a “sfidarsi” a suon di canzoni. Tra i vari bonus anche un esibizione al Bindi.

A seguire, presentazione live di alcuni progetti discografici di giovani artisti, tra cui Diego Esposito con il suo disco “..è più comodo se dormi da me..”, Giulia Pratelli con “Tutto bene” e l’esordio dei giovanissimi Seawards con “85BPM”

Sabato 8 luglio : ‘Il contest – 13ª edizione’

Alle 18.00 sull’Acoustic Stage, davanti ad una giuria qualificata, si terrà una prima esibizione degli 8 artisti selezionati dalla direzione artistica del Bindi. Questi gli artisti in gara:

Buva - Roberta Giallo - Antonio Langone - Lorenzo Marsiglia - Mizio - Molla - Andrea Tarquini - Luca Tudisca.

Alle 21.30 all’Anfiteatro Bindi la fase finale del concorso, con la seconda esibizione dei concorrenti e la proclamazione del vincitore dell’edizione 2017; ospite il rapper Izi che, dopo aver conseguito un disco di platino, riceverà il Premio Bindi New Generation.

Presenta l’attore e comico Enzo Paci.

Domenica 9 luglio :

Giornata contrassegnata dal ‘Premio Bindi Special Project’, un omaggio al grande cantautore rock Ivan Graziani nel ventennale dalla sua scomparsa, con il ricordo musicale di Filippo Graziani, figlio di Ivan, Vittorio De Scalzi e il cantautore Mario Venuti. Presenta Enrico Deregibus.

Sempre nel solco di voler dedicare uno spazio importante al cantautore abruzzese, sarà presentato il libro di Paolo Talanca, ‘Ivan Graziani, il primo cantautore rock’ (Crack Ed.), con omaggio musicale a Graziani del cantautore Stefano Marelli. Conduce Roberta Balzotti.

Nel pomeriggio verrà anche presentato il volume ‘La canzone dell’immortale’ (Spartaco editore) del giornalista Paolo Pasi.

La giornata di domenica vivrà anche due momenti importanti, con la consegna di due riconoscimenti. Il primo è il ‘Premio Bindi alla Carriera’, che verrà consegnato a Vittorio De Scalzi per i suoi cinquant’anni di attività, che poi a contarli bene forse sono qualcuno in più, ma Vittorio è un tipo giovanile, e qualche anno lo concede volentieri… Dai suoi esordi con i Trolls, alla luminosa carriera con i New Trolls fino agli ultimi, intensi e bellissimi, anni che lo hanno visto protagonista in mille progetti solistici e che lo hanno portato sui palchi di tutta Italia. E allora ricordiamo almeno il grande concerto (un sold out pazzesco, di quelli veri) che De Scalzi ha tenuto al San Carlo di Napoli il 15 maggio. Un’emozione fortissima, che di certo non dimenticherà facilmente. Con lui sul palco molti artisti, molti amici, e non potrebbe essere altrimenti, per un artista, polistrumentista e dalla voce piena e riconoscibilissima che ha scritto, solo o in condivisione, pagine memorabili della canzone d’autore italiana. Ha collaborato con i più grandi, da Faber con quel magnifico album che era, ed è, “Senza orario senza bandiera” a “Non al denaro non all’amore né al cielo”, collaborazioni che diventano amicizie e viceversa, come con Umberto Bindi, Renato Zero, Anna Oxa, Mina, Ornella Vanoni...

Il secondo riconoscimento sarà il ‘Premio Artigianato della Canzone’ che andrà al discografico/consulente musicale Stefano Senardi, un personaggio che da oltre trent’anni incide profondamente nel tessuto musicale del nostro paese, avendo prodotto e seguito da vicino decine e decine di grandi artisti, senza contare la sua riconosciuta entratura nel settore che gli ha consentito di diventare uno dei consulenti più stimati e richiesti da etichette indipendenti, major, radio, tv, festival e grandi eventi musicali. Nato nel ponente ligure, è un uomo che ha girato il mondo ma che appena può torna in Liguria, una terra con cui ha un rapporto strettissimo e vitale.

Ma tornando alla parte più attesa della rassegna, quella che crea molte aspettative tra gli artisti e gli addetti ai lavori, la serata di sabato sera con la finale del concorso, da quest’anno sarà introdotta anche la ‘Targa Giorgio Calabrese’ per il miglior autore (che non necessariamente sarà il vincitore del Premio Bindi), consistente in un contratto con la Warner Chappell Music italiana. Ricordiamo, tra l’altro, che Giorgio Calabrese è stato per parecchi anni Presidente di Giuria del Premio Bindi. Sarà poi consegnata la Borsa di Studio Siae per il vincitore del Premio Bindi 2017, ossia un premio in denaro di € 1.000. Verrà inoltre assegnata la ‘Targa Migliore Canzone’ che prevede un premio messo a disposizione da L'Altoparlante, agenzia di comunicazione, che si occuperà della distribuzione e della promozione della canzone più radiofonica.

Infine (d’altronde l’avevamo detto all’inizio che da questa edizione le novità erano molte…). sempre in occasione della finale dell'8 luglio, verrà consegnata la ‘Targa Beppe Quirici’ all'artista in gara che presenterà il "Miglior arrangiamento". La consegna del riconoscimento dedicato all’indimenticato produttore e musicista Beppe Quirici sarà affidata ad Adele Di Palma, manager storico della musica italiana, promotrice insieme alla famiglia Quirici dell'iniziativa.

Il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, ha dichiarato: “ci sono tanti concorsi musicali in Italia e all’estero. Ci sono concorsi che valorizzano i cantautori, altri che mettono in risalto le tecniche di esecuzione o che consentono di votare una canzone. E poi c’è il Premio Bindi di Santa Margherita Ligure. Unico nel suo genere, per la sua formula di giudizio e per dove si svolge. Ringrazio Enrica Corsi (qui nella foto) e Le Muse Novae che insieme al Comune riescono ogni anno a far crescere e a proporre un evento di qualità sia per la manifestazione in sé sia per quello che rappresenta per la musica”.

Per l’edizione 2017, la giuria del Premio Bindi sarà come sempre composta da addetti ai lavori tra i più accreditati del settore. Ecco i nomi ad oggi confermati: Roberta Balzotti (Rai); Armando Corsi (musicista); Enrico de Angelis (giornalista e storico della canzone); Stefano De Martino (Premio Lunezia); Adele Di Palma (manager); Daniela Esposito (ufficio stampa); Guido Festinese (critico musicale); Elisabetta Malantrucco (RadioRai); Lucia Marchiò (La Repubblica); Francesco Paracchini (direttore lisolachenoncera.it); Paolo Pasi (Tg3); Andrea Podestà (saggista e segretario di giuria); Massimo Poggini (direttore Spettakolo.it); Giovanni Poggio (discografico); Roberto Razzini (Managing Director di Warner Chappell); Maurizio ‘Rusty’ Rugginenti (Rusty Records); Paolo Talanca (Il Fatto Quotidiano); Margherita Zorzi (saggista). Appuntamento per la finale del concorso sabato 08 luglio alle 21.30, nella splendida piazzetta di fronte al mare di Santa Margherita. Tutta la parte service audio e luci è curata come sempre da Stefano Delle Piane.



PARTNER DELL’EDIZIONE 2017

Il Premio Bindi sarà sostenuto dal contributo del Comune di Santa Margherita Ligure, della Regione Liguria e della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Mainpartner: Warner Chappell Music Italiana.

Partner: Rusty Records, L’Altoparlante, UnipolSai Annichiarico Assicurazioni, Gruppo Albergatori S. Margherita Ligure e Portofino, Akamu, Storti Strumenti Musicali, Spettakolo.it.