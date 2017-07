Ad Arenzano Un mare di stelle il 21 e 22 luglio

Si mette in moto la macchina del Concorso canoro “Un mare di stelle” che si terrà venerdì 21 e sabato 22 luglio 2017 presso l’Arena estiva CINEMA ITALIA di Arenzano (GE) a partire dalle ore 21.

La manifestazione sotto l’egida del Comune Arenzano, è organizzata da ACM - Associazione Cultura e Musica.

Sin dalle sue prime edizioni, il concorso vanta il privilegio di poter mettere a disposizione degli artisti selezionati, una grande Orchestra formata da trenta elementi. Certamente un’occasione rara, che regala ai concorrenti un’emozione unica, quella di poter condividere la propria interpretazione e la propria arte, avvolti dal calore di un suono ricco e completo che soltanto un’Orchestra può regalare.

Il concorso è articolato in due distinte categorie, quindici “Autori” e quindici “Interpreti”. I trenta finalisti giudicati meritevoli per le loro qualità si esibiranno nelle serate finali del 21 luglio dedicata alla sezione “Autori”, e del 22 per la sezione “Interpreti”, presentate dall’attrice Federica Ruggero. La serata del 22 luglio vedrà anche la partecipazione del comico Daniele Raco.

La giuria delle fasi finali sarà formata da addetti ai lavori per avere così un raggio di valutazione ampio e dettagliato. Questi i nomi che la compongono:

Emanuele Dabbono (nella foto) cantautore e autore, tra le sue collaborazioni: Tiziano Ferro (Incanto, Il conforto, Valore assoluto).

Fabio Perversi musicista e produttore, tra le sue collaborazioni: Claudio Baglioni, Lucio Dalla, Franco Battiato.

Gino De Stefani compositore, musicista e cantante italiano, tra le sue collaborazioni: Domenico Modugno, Laura Pausini, Dori Ghezzi.

Andrea Podestà scrittore e giornalista, nostro “storico” collaboratore e socio del Club Tenco.

Luigi Luxardo music manager, laureato in Music Industry Management presso la London Metropolitan University.

Lazzaro Calcagno regista, attore e drammaturgo italiano.

Elsa Guerci musicista, direttrice di corali, arrangiatrice in stile polifonico e anima del Centro Culturale "Elicona" di Genova.

Per il primo classificato di ogni categoria il premio consisterà nella produzione del brano vincitore presso gli studi della OrangeHomeRecords unitamente alla realizzazione di un videoclip estratto dal making of delle registrazioni, da divulgare sui canali appropriati tramite l'associazione ACM Arenzano. Previsti riconoscimenti anche per i secondi e terzi classificati.

Questi i nomi dei finalisti:

Per la sezione Autori: Arancio Edoardo, Arichetta Giovanni, Bongiovanni Carolina E Damonte Miriam, Campanella Carlotta, Cazzola Martina, Dominici Chiara, Gianmarco Lodi E Francesca Barberis, Incaviglia Fabio, Montani Margherita, Naso Martina, Negrone Erasmo, Ravera Emanuele “Lele” , Scopa Marisa, Tamagnini Debora, Tampucci Vittoria

Per la sezione Interpreti: Avvenente Camilla, Bonora Sara, Brancato Alexia, Ciancio Serena, Demasi Riccardo, Ghisalberti Cecilia, Maffei Giuliana, Micchia Giulia, Murgia Matteo, Pavesio Elisa, Rossi Francesca, Santacasa Giulia, Terrile Laura, Usberti Leila, Vizzari Ilenia