Band italiane in gara a Torrita Blues

Grandi nomi e gruppi italiani di qualità. L'ultimo fine settimana di giugno a Torrita di Siena è nel segno del blues secondo una formula che dura dal 1989. La località della Valdichiana senese, già protagonista dell'European Blues Challenge nell'aprile 2016, ospita la 28a edizione del Torrita Blues Festival, la manifestazione che tradizionalmente apre la stagione dei festival musicali estivi. La prima serata, giovedì 23 giugno, vedrà le semifinali nazionali (zona centro Italia) dell'Italian Blues Union, introdotte dal Parish Church Choir di Torrita. In gara Betta Blues Society (Toscana), Little Blues Slim & Mr Duck (Umbria) e Spookyman (Lazio). Un'inaugurazione che vede anche la tradizionale cena in Piazza Matteotti per sostenere la rassegna. Venerdì 24 sarà il turno di Migthy Mo Rodgers Band e Dana Fuchs. Quindi gran finale sabato 25 con la X-Jam Band e Mississippi Heat, uno dei nomi di punta del blues di Chicago e della Delmark Records.

Nella foto: Betta Blues Society