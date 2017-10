Gianna Nannini e il suo Amore gigante

Martedì 24 Ottobre 2017 si è tenuta presso l’Apollo Club di Milano la serata/festa di presentazione del nuovo disco di Gianna Nannini, il diciottesimo album di inediti della sua carriera, che esce oggi per Sony Music.

Fenomenale è il titolo del primo singolo estratto da questo album e accompagnato da un video, e fenomenale si prospetta anche il disco che avrà ben 5 colori diversi ed esclusivi di copertina. Uscirà in formato cd semplice e in versione deluxe che comprenderà anche un secondo disco con il live “Sotto la pioggia – Live a Verona”. Ci saranno infine anche la versione in vinile classico e “Picture” e un box superdeluxe, in vendita solo su Amazon in edizione limitata e numerata, che comprenderà oltre ai due dischi anche un vinile, un book da 24 pagine, un block notes, una T- shirt esclusiva e una foto autografata, insomma una vera chicca per i fans della rocker senese.

Amore gigante è un viaggio nel profondo, tra le emozioni più autentiche, che arriva dritto al cuore, senza fronzoli. E’ un’opera completa, composta da quindici brani inediti, che esplora la passione che illumina un amore che sta nascendo in Tuttoquellochevoglio, l’amarezza e la sofferenza per la fine di una storia in Tutta mia, l’imprevedibilità in Quasi quasi rimango, l’amore vero in Filo Filo, la nostalgia e il rimpianto in Pensami e in Sabbie Mobili, la delusione in L’ultimo Latin Lover. Insomma un vero e proprio film emotivo che la Nannini interpreta con la grande passione e grinta che la contraddistinguono.

Per questo disco, registrato tra Londra e Los Angeles, “la Gianna” si è avvalsa dei suoi collaboratori storici, come Will Malone che ha anche diretto gli archi della London Session Orchestra che hanno impreziosito soprattutto i brani Piccoli Particolari e Filo Filo.

Gianna Nannini oltre all’anteprima a Rimini il 30 Novembre, terrà 4 concerti a Roma (2 Dicembre), Milano (4 Dicembre) e Firenze (6 /7 Dicembre).

E’ stato anche annunciato che il 10 Marzo prossimo prenderà il via un nuovo tour che toccherà diverse città italiane e tedesche.