Greta Panettieri al Riverside di Roma

Continua la programmazione al Riverside, il nuovo locale in zona Monte sacro che ormai da parecchi mesi unisce buona musica e una cucina capace di soddisfare anche i palati più fini (da qui il sottotitolo del locale, Riverside Food Sounds Good).



Venerdì 10 marzo, in collaborazione con la testata L'ISOLA CHE NON C'ERA, a salire sul palco ci sarà GRETA PANETTIERI nel suo spettacolo dedicato a MINA, forse la voce più bella che la musica italiana abbia mai prodotto. DIciamo che la voce di Mina è "bella" ben sapendo che ci sono moltissimi modi per emozionare il pubblico; Mia Martini, Ornella Vanoni, giusto per fare due esempi di grandi artiste, arrivavano al cuore in maniera identica a quello di Mina, solo che la tigre cremasca ha fatto della perfezione e dell'intonazione la sua cifra, unendoci poi quel suo modo unico di stare sul palco.

Greta, romana di nascita ma cittadina del mondo per quella sua innata voglia di viaggiare (ha vissuto per parecchi anni negli States), ha una voce limpida e magica, capace di spaziare dalle atmofere jazz ma senza rimanerne ingabbiata.



Nel 2016, dopo esser stata per più di venti puntate ospite fisso nella trasmissione L'Aria che tira su LA7, poco prima di Natale è uscito il suo quinto cd, Shattered-Sregolata e per saperne qualcosa in più potete leggere la bella intervista del giornalista Fausto Pellegrini di RaiNews24 che l'ha incontrata allì'uscita del disco (clicca qui per l'intervista a Greta).



Altre info sull'artista: www.gretapanettieri.com



Appuntamento per Venerdì 10 marzo

Riverside

(V.le Gottardo, 12 - Roma)



