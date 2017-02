Il Blues italiano in volo verso l’International Blues Challenge di Memphis

Nei giorni scorsi tre eccellenze del Blues italiano sono partite alla volta di Memphis, dove dal 31 gennaio al 4 Febbraio rappresenteranno l’Italia in quello che è uno tra i più importanti eventi mondiale per il Blues: l’International Blues Challenge, ovvero la “Battle of the Bands” per talenti blues emergenti.



I tre paladini del Blues nostrano sono: il duo Paul Venturi e Simone Scifoni in rappresentanza dell’Associazione Culturale Mojo Station e Hubert Dorigatti vincitore delle selezioni organizzate da Deltablues in collaborazione con Rootsway e la rivista Il Blues.

Maurizio Galli