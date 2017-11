Mai fermarsi è il nuovo singolo di INIGO

Mai fermarsi – feat. Francesco Baccini

clicca e guarda il video

Continua la sua corsa INIGO, cantautore pugliese che ormai da qualche anno si muove tra locali, piazze, teatri e festival italiani. Dopo un’estate che l’ha visto protagonista con il suo ‘Ho smesso Tour’, titolo mutuato dal suo fortunato singolo che per ben quattro mesi stazionava nella parte altra delle classifiche di iTunes (vedi il video), esce adesso con un nuovo brano, Mai fermarsi.

Un titolo che è tutto un programma.

Nel brano e nel simpatico video che lo accompagna, a fianco di Inigo troviamo Francesco Baccini, istrionico cantautore genovese che del “mai fermarsi” da oltre trent’anni ne ha fatto il suo modello di vita. Un brano dove i due cantautori lanciano un invito esplicito a non rimanere fermi, a rialzarsi e rimboccarsi le mani, organizzarsi. Certo, il video è ambientato volutamente in un parco gioco per accentuare questa dicotomia tra il dire e il fare, ma il 'mai fermarsi' reiterato dovrebbe avere poi la meglio nelle nostre scelte. Il finale dove Inigo è alle prese con una giostrina per i più piccoli però riporta con i piedi per terra, come a dire che poi alla fine non è così semplice passare dalle parole ai fatti. Il singolo anticipa il nuovo album, il terzo della sua carriera, che è in preparazione e vedrà la luce a inizio anno nuovo.

Mai fermarsi è in rotazione dal 07 novembre sulle radio, su YouTube, I-Tunes, Spotify e tutti gli store digitali.