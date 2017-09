Mille anni ancora - 3 settembre a Legnano

Continua, in direzione ostinata e (giustamente) contraria la voglia di ricordare uno dei padri della nostra storia musicale, Fabrizio De André. Come sempre molti gli aritsti e le band che si avvicenderanno sul palco per regalare dieci ore di spettacolo in cui si potranno ascoltare certamente le canzoni di Faber ma anche molti brani di grandi cantautori che hanno regalato decine e decine di canzoni indimenticabili.

MILLE ANNI AL MONDO

E MILLE ANCORA

Tributo a Fabrizio De André e alla canzone d'autore.

Qui di seguito i nomi dei partecipanti con i relativi profili facebook:

Renato Franchi & Orchestrina Suonatore Jones

Acrustica (Legnano)

Kostel Pastore (Luino)

The Spoon River Band (Pavia)

Gianfranco Foresta (Milano)

Valeria De Gabriele & Sandro Tinti (S.Vittore Olona)

Giò Bressanelli Band (Cremona)

Sambene

Roberto Durkovic & Virtuosi Tzigani (Pavia)

Andrea Raimondo (S.Vittore Olona)

Lorenzo Monguzzi (Monza)

Andrea Parodi (Cantù)

Graditissimo ospite della serata, annunciato solo ieri, sarà la presenza di

Osvaldo Di Dio, talentuoso chitarrista (qui sotto nella foto) da tempo al fianco di Cristiano De André.

È previsto un suo set nella seconda parte della serata.

www.osvaldodidio.com

https://www.facebook.com/osvaldodidio.official









Un plauso a Renato Franchi e alla sua Orchestrina Suonatore Jones per aver ideato, voluto e organizzato questa iniziativa che giunge così alla sua 14ª edizione.

(vedi un momento della conferenza stampa di presentazione, il 30 agosto a Legnano)

Appuntamento domenica 3 settembre 2017 a Legnano (MI), nella splendida location del Castello Visconteo.



In caso di pioggia nessun problema, la manifestazione si terrà nel Teatro Città di Legnano in Piazza IV Novembre

Ingresso Libero.

Si parte alle ore 15.00.....