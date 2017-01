Riverside, Alessandro Lepore apre i concerti di febbraio del nuovo locale romano

Dopo l’inaugurazione di novembre 2016, entra a pieno regime la programmazione del Riverside, il nuovo locale romano (zona Montesacro). Un’ambiente raffinato (qui a fianco uno scorcio del locale in una foto di Luca Cappellaro) e curato nei dettagli che non ha puntato (solo) sull’ottima cucina, ma che pian piano sta mettendo in fila una serie di eventi di spessore che stanno creando una fidelizzazione nel pubblico che cresce settimana dopo settimana.

La testata L’Isola che non c’era seguirà in maniera ravvicinata la programmazione del Riverside e, una volta al mese, ne condividerà nello specifico la scelta di un artista o di un gruppo.

Nella locandina in fondo pagina trovate i principali eventi di Febbraio, di cui segnaliamo particolarmente il primo, quello di sabato 04 febbraio con il concerto di Alessandro Lepore (chitarrista acustico e cantautore giramondo) che con la sua voce e il suo sound infarcito di west coast, saprà regalare una serata di grande impatto emotivo.

Info su Alessandro Lepore:

https://www.facebook.com/ordnassela.eropel?lst=100002923670994%3A100007183054933%3A1485288726

Sabato 04 febbraio

ALESSANDRO LEPORE

ore 22.00, Ingresso gratuito

Viale Gottardo, 12 – Roma

info e prenotazioni:

+39 338 3625343

info@riverside-rome.com