Torino Beat 2016 - a Novembre grande raduno beat

Presso il celebre locale Le Roi Music Hall di Torino si è svolta la presentazione di una serata Beat che si annuncia realmente molto fitta di artisti e – ci si passi il termine - grandiosamente esagerata. Gli organizzatori Luciana De Biase e Toni Campa, (qui in una foto di repertorio presa dal sito del loro locale) da svariati anni propongono almeno due serate all'anno dedicate a questo genere di culto per molti, il Beat appunto, che è legato strettamente agli anni '60, anche se poi in realtà non di solo Beat si tratta. Queste serate si svolgono solitamente nel loro locale, che registra normalmente il tutto esaurito, grazie anche ai prezzi popolari. Ma questa volta per l'evento ci si sposta nello storico Palasport, oggi chiamato PalaRuffini.

Inoltre c'è un importante risvolto legato a questo concerto. Infatti, una parte dell'incasso andrà a sostenere il Centro Puzzle di Torino, una cooperativa nata nel 2001 che assiste e cura coloro che hanno subito lesioni cerebrali e traumi cranici.

Un evento musicale particolare, per certi versi potremmo dire quasi unico nel suo genere che, come detto, si svolge nel ‘mitico’ Palasport di Torino, luogo storico per i concerti Pop e Rock per più di trent'anni e oggi adibito a manifestazioni sportive, convention, eccetera.

Notevole la quantità di artisti previsti sul palco, che pur esibendosi con le loro formazioni elettriche, saranno accompagnati dalla Grande Orchestra Italiana diretta dal maestro Simone Mezzapesa, composta da trenta orchestrali. Ma parlando degli artisti che si succederanno via via, possiamo anche chiamarli protagonisti di un'epoca indimenticata, ma di fatto sono pietre miliari di un nuovo modo di fare musica che seppur derivativo (non in tutti, ma almeno nella maggioranza di loro), portò davvero una ventata di freschezza nello stantio panorama musicale nell’Italia di inizio anni Sessanta. Molti erano presenti alla conferenza stampa e, salvo sorprese dell’ultimo momento, sono stati comunicate molte presenze e tra queste dovrebbero esserci alcuni elementi dei New Dada, dei Delirium, dei Corvi, o ancora Gian Pieretti, Dino, Donatello e, per chi se li ricorda, anche i Ragazzi del Sole. A novembre (martedì 29 per l’esattezza), sul palco del PalaRuffini avremo però anche Bobby Solo, Mal (nella foto di apertura in homepage), i Dik Dik, il Mito dei New Trolls, Rokes, Nuovi Angeli, i Camaleonti (qui in alto nella foto), Alberto Radius, Don Backy e altri non certo meno conosciuti. Vista la quantità degli artisti coinvolti, il tempo a testa non sarà certamente molto e quindi questo “limite” porterà inevitabilmente ad eseguire (solo) i loro cavalli di battaglia dell’epoca, seppur la durata totale del concerto è stimata intorno alle tre ore. Con prospettiva quasi certa di sforare in più rispetto che in meno…

Il costo del biglietto è di 25 euro e si spera che in quella occasione sul palco possa essere consegnato all'associazione Puzzle un cospicuo assegno in grado di aiutare nel lungo percorso riabilitativo quelle persone colpite da gravi traumi al cervello. In molti casi la musica può fare qualcosa di concreto a carattere umanitario e non solo far trascorrere una bella serata, che comunque non è poco.

L’Isola seguirà certamente l’evento e nei prossimi mesi, non appena il programma sarà definito anche nei dettagli, ne riparleremo ancora da queste pagine.

Le foto sono di Giuseppe Verrini, scattate in occasione della grande manifestazione dedicata al Beat, tenutasi al Le Roi di Torino ad aprile 2016.

(per consultare altre foto clicca qui)

-----------------------------------------

TORINO BEAT 2016

PALARUFFINI

Via L. Bistolfi, 10 – Torino

29 NOVEMBRE 2016 ore 21.00



POSTO UNICO € 23,00 + 2,00 € diritti di prevendita

I biglietti sono già acquistabili

sul circuito TicketOne (clicca qui)