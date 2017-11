Tyrant Live @ "La Beata Quartina Dell'Alabama" Rock Club.

Tornano finalmente "on stage" i milanesi Tyrant, qualche tempo dopo la pubblicazione del loro album "Blues, Booze And Nothing to Loose" che ha infine coronato la loro pluridecennale attività musicale trascorsa sprizzando energia e sudore "sulle tavole" dei palchi dei tanti locali, molti dei quali sopravvivono solo, ormai, nei ricordi di coloro che li frequentavano, che hanno caratterizzato per anni l'area milanese.

In questa occasione li accompagnano, e condividono il palco con loro, i The Alabama Shuffle.

Il tutto si materializzerà, a partire dalle ore 22.00, sabato 9 dicembre presso il rock club "La Beata Quartina dell'Alabama", che si trova a Milano in Via Angera, 3.

L'ingresso alla serata costa 5,00 €.