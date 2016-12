Weekend dedicato allo Street Food - Programma dal 16 al 22 Giugno

Un intero weekend con lo street food, alla scoperta del miglior cibo da strada su 3 ruote dolce e salato : "street food e microbirrifici festival" è l'evento clou di questa settimana al Parco Tittoni. Il tutto arricchito da bancarelle di artigianato e colorati artisti di strada e area bimbi con gonfiabili e trenino. La grande musica rallenta per un momento, ma non si ferma del tutto: i comaschi de Le volpi senza tana (18 giugno) ripercorreranno i migliori brani del repertorio di Lucio Dalla, in un concerto tributo dedicato al grande cantautore bolognese. Il 19 giugno sarà la volta di un altro concerto tributo, questa volta dedicato a Lucio Battisti.

Il 20 giugno torna il tradizionale appuntamento con il cinema con La grande scommessa, bellissimo film con Brad Pitt e Christian Bale, diretto da Adam McKay, che ci racconta il crack finanziario del 2008 dal punto di vista di chi si è arricchito, ovvero i broker dell'alta finanza. Il 22 giugno è dedicata alla proiezione di Italia-Irlanda, secondo impegno della nazionale di calcio a Euro 2016, dopo il successo della gara d'esordio contro il Belgio. Al Parco Tittoni torna anche il teatro (21 giugno): nel 400° anniversario della morte di William Shakespeare, la compagnai Teatrando porta sul palco Amori negati, spettacolo realizzato su testi del grande drammaturgo britannico.

A seguire il programma della settimana con tutti i dettagli per ogni giorno.

GIOVEDÌ 16 GIUGNO

Ingresso gratuito – Apertura cancelli 19:30 - Inizio spettacolo 21:30

Nasty Thursday - SERATA UNIVERSITARIA

VENERDÌ 17 GIUGNO

Ingresso gratuito – Inizio ore 15:00

STREET FOOD & MICROBIRRIFICI FESTIVAL

Un weekend che vede insieme i migliori microbirrifici della Brianza ed il miglior cibo da strada su 3 ruote dolce e salato. Il tutto arricchito da tanta musica dal vivo, animazione per grandi e piccini, workshop e laboratori gratuiti, area bimbi con gonfiabili e trenino, artigianato e artisti di strada.

ORE 15: ITALIA-SVEZIA - EUROPEI DI CALCIO 2016

ORE 21.30: concerto dei Rufus Band cover 360°

SABATO 18 GIUGNO

Ingresso gratuito – Inizio ore 11:00

STREET FOOD & MICROBIRRIFICI FESTIVAL

Un weekend che vede insieme i migliori microbirrifici della Brianza ed il miglior cibo da strada su 3 ruote dolce e salato. Il tutto arricchito da tanta musica dal vivo, animazione per grandi e piccini, workshop e laboratori gratuiti, area bimbi con gonfiabili e trenino, artigianato e artisti di strada.

ORE 21.30: LE VOLPI SENZA TANA - Tributo a Lucio Dalla

Composta da musicisti attivi nella provincia di Como, Le volpi senza Tana nascono nell'estate del 2014, dall'improvvisazione, in perfetta sintonia con lo spirito che guida la musica del grande cantautore bolognese.

Dopo un primo concerto-tributo, una fortunata "improvvisata" piano e voce, è nato il progetto per rendere omaggio a Lucio Dalla con una formazione più ampia.

DOMENICA 19 GIUGNO

Ingresso gratuito – Inizio ore 11:00

STREET FOOD & MICROBIRRIFICI FESTIVAL

Un weekend che vede insieme i migliori microbirrifici della Brianza ed il miglior cibo da strada su 3 ruote dolce e salato. Il tutto arricchito da tanta musica dal vivo, animazione per grandi e piccini, workshop e laboratori gratuiti, area bimbi con gonfiabili e trenino, artigianato e artisti di strada.

Dalle 17.00 animazione per bambini e, durante la cena, sul palchetto griglieria musica jazz dal vivo.

ORE 21.30: Tributo a Lucio Battisti

LUNEDÌ 20 GIUGNO

Ingresso € 3,00 – Inizio spettacolo ore 21:30

CINEMA ALL'APERTO

La grande scommessa di Adam McKay con Brad Pitt

MARTEDÌ 21 GIUGNO

Ingresso € 8,00 – Apertura cancelli 19:30 - Inizio spettacolo 21:30

TEATRANDO - TRIBUTO A WILLIAM SHAKESPEARE

Amori Negati (spettacolo tratto da da testi di William Shakespeare)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO

Ingresso gratuito – Inizio ore 21:00

ITALIA-IRLANDA - EUROPEI DI CALCIO 2016





Le attività di Parco Tittoni sono organizzate dalla cooperativa Mondovisione in partnership con Arci Tambourine e il Comune di Desio. Anche per l'edizione 2016 è stata rinnovata la collaborazione con Shining Production.

INFORMAZIONI UTILI:

Link:

www.parcotittoni.it

https://www.facebook.com/ParcoTittoni/