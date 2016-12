Carroponte, Sesto San Giovanni (MI)

La Luna è il suo posto. Ogni tanto lei decide di fare un bagno di folla e allora scende qui, tra noi terrestri, per farsi adorare ancora un po’. Così, come una fata, Patty Pravo è atterrata al Carroponte domenica 11 settembre, per la data di chiusura del suo fortunatissimo Eccomi Tour, dal nome del suo ultimo album in studio. Un lavoro prezioso, ricco delle sonorità tipiche di un’artista che ha sempre mischiato romanticismo e rock in un modo personalissimo e sempre all’avanguardia. Un disco cui hanno partecipato come autori numerosi artisti della scena musicale italiana (Sangiorgi, Ferro, Bastreghi, Zibba…), regalandole brani che Patty indossa con la sua grazia eterea e quel carisma che insieme attrae e la rende così distante da sembrare evanescente.



Il pubblico è affezionatissimo, fan che la seguono costantemente e intonano le sue canzoni durante il tempo dell’attesa. E lei appare, leggera, lieve, vestita di nero e trasparenze, negli anni identica a se stessa, come Campanellino, pronta a trascinare i suoi adoratori all’Isola che non c’è. Apre il concerto con La vita qui, la sua anima rock in prima linea, a giocare con i musicisti abbracciando una chitarra immaginata che risuona con le vibrazioni della sua voce. La scaletta è ricca, alterna brani storici del suo repertorio – il primo è Les Etrangers, che introduce ricordando che siamo tutti stranieri su questo pianeta – i successi sanremesi – come la bellissima Cieli Immensi, scritta da Zampaglione, per chi scrive in assoluto il migliore brano in concorso a Sanremo 2016 – e non mancano certo le canzoni che l’hanno resa celebre. Queste sono simpaticamente racchiuse in un medley “così potete cantare tutti, che di queste conoscete bene le parole”: e così a gran voce si canta tutti Se perdo te, Pazza idea, Ragazzo triste, Sentimento, Il paradiso.



I pezzi si rincorrono, Patty canta instancabilmente per quasi due ore, senza fermarsi, proponendo diversi brani di Eccomi: A parte te, scritta da Sangiorgi; Come una preghiera, scritta da Cheope Mogol, che lei chiama affettuosamente “Cheooopiiii”; Per difenderti da me… Due ospiti la omaggiano sul palco, cantando insieme a lei le canzoni che le hanno scritto per questo ultimo lavoro. La prima è Rachele Bastreghi, la lady dei Baustelle, sul palco con Patty a interpretare Ci rivedremo poi. Il secondo è un amico affezionato dell’Isola, Zibba, vincitore nel 2011 del concorso L’artista che non c’era e oggi affermato cantautore. La padrona di casa lo introduce dicendo che con Qualche cosa di diverso Zibba ha fotografato la sua anima, e sembra davvero di vederla lì impressa quando canta “sarò strana ma da sempre ho preferito rimanere qua a dare una versione differente alle ragioni del rumore”.



La notte si avvicina e la Nostra deve tornare sulla Luna, ma non prima di emozionarci ancora con Notti bianche, Pensiero stupendo, La Bambola – su cui il pubblico si scatena – e la sempre meravigliosa E dimmi che non vuoi morire (regalatale dall’amico Vasco, di cui canta anche Un senso, canzone che Patty ama molto e spesso interpreta nei suoi concerti). Il saluto arriva dritto al cuore, con Nuvole: “devo andare”, sembra dirci – e in quel saluto ognuno mischia le proprie malinconie, gli amori e i rimpianti, tutto quel che (non) si è stati capaci di lasciare andare via – ma non piangetemi perché in fondo “sono solo le nuvole, con qualche goccia che assomiglia alle lacrime”. Esce di scena come ci entra sempre, da 50 anni ormai: da Diva. Ma con la gentilezza di chi non scorda mai di ringraziare i propri musicisti, e quel pubblico che la venera.

Grazie Patty, ogni tanto le Fate giocano con noi.

(Foto Valentina Oldani staff)