Riverside "Food Sounds Good"

L’occasione è stata la riapertura di stagione del Riverside (Montesacro, Roma) lo scorso 7 ottobre. Quando Pino Marino ha chiamato attorno a sé qualche amico-artista con cui ha fatto, o sta facendo ora, un pezzo di strada. Uno dopo l’altro i suoi brani più intensi, accompagnato dal fedele Pino Pecorelli al contrabbasso, e al loro fianco Agnese Valle, Niccolò Fabi e Simone Cristicchi.

Cari amici cantautori (nuova versione del Concertacolo) è stata una serata di vecchi incontri e nuovi passi, come il neonato brano “Come la punta del mio dito”, presentato al pubblico da Pino Marino e Agnese Valle alla sala piena del Riverside. Vecchi incontri, come Aliante brano del 2009 contenuto nell’album di Fabi Solo un uomo che, come tutte le belle canzoni, non sente il tempo che passa e nell’esecuzione dei due amici, sembra scritta oggi. Come Ti regalerò una rosa, perfetta e commovente ad ogni ascolto, che Simone Cristicchi regala accompagnato al piano da Sade Mangiaracina. Quattro minuti di esecuzione in cui anche il brusio di sottofondo del locale sceglie di azzittirsi, ad ascoltare.

Pino Marino, scrittore superbo di canzoni finissime, è amico de L’Isola dal lontano 2004 quando vinse la prima edizione del nostro concorso L’Artista che non c’era con il brano Canzone n.8. Quale migliore occasione della serata al Riverside per scambiare qualche parola con lui?

Che cos'è il concertacolo?

Il concertacolo è una forma di spettacolo che varia continuamente, è di volta in volta improvvisato su quello che accade. Questo formato qui (con Agnese Valle, Simone Cristicchi e Niccolò Fabi, ndr) è stato richiesto in maniera specifica per questa serata.

In un'intervista di qualche anno fa ti sei definito ricercatore della musica, piuttosto che cantautore.

È quello che in parte si è detto nel corso della serata. Essendo cambiato lo scenario mercantile, di vendita, di promozione, è cambiato anche quello delle figure: prima i cantautori erano quelli che consideravamo tali, ma oggi cantautore è anche Tiziano Ferro. Allora dove finisce e dove inizia quel ruolo?

Qual è il punto?

Il punto non sta più, a mio avviso, nello scrivere e cantare se stessi. Non bisogna perdere di vista il fatto che il cantautore dovrebbe tentare di forzare i varchi del convenzionale, dell'usato o di quello che è in voga. O ci si attiene a una grammatica stretta, di pochissimi vocaboli, a un tema quasi fisso, e si sta in un canone riconosciuto per arrivare a un grande pubblico, o si forza il varco e non si sta dietro a questa regola, si prova a romperla anche sbagliando, si tenta di andare oltre il soggetto consueto usando un linguaggio di ricerca, mescolato magari alla narrativa. Il cantautore è un carburatore che assorbe e restituisce una visione altra, è una figura che fa ricerca ma che non ha nulla a che vedere con la scienza o con la pesantezza.

A cui invece spesso le canzoni d'autore vengono accostate.

Non si tratta nemmeno di impegno, si tratta di disponibilità a non farsi intrappolare dal consueto richiesto, ma a forzare continuamente il varco per spostare la macchina altrove. Oggi è questo il cantautore: scrivere se stessi non basta per avere questa definizione.

Hai citato Fernanda Pivano prima di cantare Canzone n. 8, con cui hai vinto il primo concorso dell'Isola, L'Artista che non c'era nel 2004. Ci racconti com'è andata?

Era la prima edizione de L'Artista che non c'era. Fernanda Pivano era presidente di giuria e fece un pistolotto in chiusa con gli altri giurati, dicendo che quella era la canzone che doveva vincere, quindi alla fine venne fuori un'unanimità a mio favore spinta da Fernanda Pivano (ride, ndr). Da lì è nata anche la nostra amicizia, ci siamo frequentati nonostante le ginocchia l'avessero mollata da un pezzo. Ha mantenuto a lungo la voglia di filtrare anche lei tutto quello che incontrava, anche nel mondo dei cantautori.



(Intervista a cura di Daniele Sidnio)

Foto dal profilo fb di Pino Marino: www.facebook.com/poni.maroni