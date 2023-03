Roma, Antica Stamperia Rubattino

CARDIOLOGIA : La poetica dell'amore in sessant'anni di musica italiana

Nella grande e poliedrica famiglia de L'isola che non c'era emerge spesso uno spirito di gruppo che porta a seguire i progetti dei singoli collaboratori anche quando sono svincolati da quello che riguarda strettamente il programma e le iniziative della testata. Abbiamo, perciò, seguito con piacere il percorso di un format ideato e scritto dal cantautore Carlo Valente insieme a Laura Rizzo, penna storica della nostra realtà di divulgazione e critica musicale. Cardiologia è di fatto uno spettacolo concepito in un gioco di "botta e risposta" in cui i protagonisti si divertono (e molto) a intrecciare riflessioni, appunti, letture e soprattutto canzoni... che consentono di ripercorrere la storia dell'evoluzione della canzone d'amore. La lente d'ingrandimento di Laura sulla "grammatica" amorosa consente di tornare indietro nel tempo per comprendere come il linguaggio sia cambiato da ieri a oggi.



Prendendo in prestito il titolo di un celebre brano di Francesco De Gregori, Cardiologia indaga all'interno di uno dei temi più frequentemente declinati e sviscerati e lo fa dal punto di vista personalissimo di Carlo e Laura. In questo racconto che parte da Il cielo in una stanza (che Rizzo prende come manifesto del genere canzone d'amore) ci si ritrova travolti da un avvicendarsi di enormi successi che da quel fatidico 1960, legato a Gino Paoli, arrivano fino ai giorni nostri. I sentimenti e le loro trasformazioni viaggiano sulle note di Lucio Battisti, Rino Gaetano, Lucio Dalla, Paolo Conte, Vinicio Capossela e di Francesco De Gregori, a cui Valente è molto molto legato. Dopo il debutto sulla Terrazza del Gianicolo, una costola della famiglia de L'Isola ha partecipato alla serata organizzata nell'accogliente salotto dell'Antica Stamperia Rubattino di Roma in cui hanno risuonato brani simbolo del nostro repertorio nazionale. Originali e accattivanti gli arrangiamenti di Valente che, accompagnandosi sia alla chitarra che al pianoforte, ha dato dimostrazione (se ancora qualcuno ne dubitasse) di essere non soltanto un ottimo cantautore ma anche un eccellente interprete. Serata appassionata e incisiva al cospetto di una platea rispettosa quanto ammaliata. E mentre vi invitiamo a godere dell’ascolto del terzo disco di Carlo Valente Metri quadrati, uscito il 6 Marzo, auguriamo buona vita a questo lavoro a quattro mani.

Report e foto di Viviana Berardi