Nell’era in cui la tecnologia ci accompagna e ci supporta in ogni modo e internet è ormai un mondo in cui siamo immersi tutti da tempo, sentiamo spesso parlare di rivoluzione Web3, Blockchain, NFT, Metaverso e troviamo diverse terminologie. Però, sappiamo esattamente cosa sono? E soprattutto cosa hanno a che fare con la Musica?



In Almeno tu nel Metaverso – Musica, NFT e rivoluzione Web3 pubblicato da VoloLibero, le autrici Silvia Bertelli e Luana Caraffa rispondono a questi e altri quesiti, spiegandoci non solo come internet si sia evoluto nel tempo ma soprattutto come l’utilizzo di NFT e Blockchain, possano rappresentare un’autentica rivoluzione culturale. Giordano Sangiorgi - Promoter musicale e culturale, ideatore e organizzatore del MEI, il Meeting delle Etichette - ha scritto la Prefazione di questo libro e proprio nelle righe iniziali ci ricorda che “Il 2023 rappresenta l’anno zero per la costruzione di un’alternativa europea, nazionale e indipendente alle piattaforme social dei giga-capitalisti monopolisti mondiali”. Ci fa riflettere sulla decisione presa da Meta, proprietaria delle piattaforme che utilizziamo maggiormente, che ha effettuato una massiccia rimozione dai social dei brani italiani che sono tutelati dalla Siae, creando una evidente discriminazione. È quindi nata l’urgenza di trovare strade alternative, creando piattaforme e nuovi canali di distribuzione, che permettano di mantenere la diversità dei contenuti musicali che non siano solo utilizzati a scopo commerciale per ottenere profitti, scelta che rischierebbe di oscurare l’importanza dell’aspetto artistico.



Prima di descrivere come è strutturato il volume, presentiamo brevemente le due autrici. Silvia Bertelli, dopo aver terminato i suoi studi universitari in Psicologia, inizia una carriera nel web marketing e oggi è la Chief Operationg Officier di Onlytech, una azienda specializzata nel Blockchain. Da sempre è anche una grande appassionata di musica. Luana Caraffa è invece entrata nel mondo della musica nel 2006, fondando la rock band Belladonna, le cui musiche sono state impiegate in numerosi trailer hollywoodiani e nei film del regista Michael Moore. Nel 2021 con New Future Travelogue, i Belladonna sono stati i primi artisti a vendere un brano musicale come NFT e i primi al mondo a includere nell’NFT i diritti di un brano.



Il libro è diviso in due parti: la prima, curata da Silvia Bertelli è più “teorico-tecnica”. Ripercorre la nascita di internet, il passaggio dal Web1 al Web2 dal 1990 ai primi anni 2000, per arrivare a parlare del presente, ossia della nascita di Web3 e di creator economy. Cosa c’è di nuovo? Oltre alla possibilità offerta dai siti per la lettura e la scrittura, attraverso la creazione di contenuti, oggi si fa strada anche il concetto di proprietà, che significa avere la possibilità di diventare proprietari, quindi di abitare l’internet, attraverso una identità. Ciò significa che oltre ad avere un sito, quindi un luogo digitale in cui vengono conservati i nostri contenuti, gli stessi sono attribuibili a noi e possono essere trasferiti anche su altre piattaforme attraverso l’impiego della tecnologia Blockchain, che ha permesso la creazione di Smart Contract, ossia programmi che sono alla base degli NFT. I temi che riguardano i meccanismi, il significato di Token, cosa si intende per Wallet e che origine ha il Metaverso, sono approfonditi in maniera chiara, tra le pagine di questo libro, la cui lettura, forse, potrebbe risultare un po’ ardua da affrontare per chi non ha una conoscenza di tutto ciò che sono i meccanismi che fanno funzionare internet e i social. Limite, che al tempo stesso, fornisce un motivo in più, per voler approfondire, perché attraverso la conoscenza si può fare un utilizzo più consapevole dei mezzi digitali e beneficiare dei vantaggi offerti, anche - e soprattutto come in questo caso - in ambito musicale.

Per quanto riguarda la musica, stiamo vivendo un momento storico in cui per la vendita degli album su supporti fisici, quindi LP e CD, molti artisti stanno prendendo in considerazione l’idea di utilizzare l’NFT coinvolgendo le community dei fan nelle fasi di acquisto e fornendo anche esperienze dirette. L’impiego di un NFT, infatti, consente a chi lo acquista di poterlo rivendere, garantendosi sempre una percentuale. Il fan, dunque, viene coinvolto anche nella parte attiva. Ciò significa che, quando un brano viene inserito all’interno di un progetto, riceverà un compenso in quanto acquisisce una parte dei diritti, anche se si tratta, naturalmente, di una minima percentuale. È però importante perché consente di essere di aiuto a un artista. Questo passaggio ci fa capire che sta davvero cambiando il paradigma della fruizione della musica, che non viene più regalata ma vuole ridistribuire la ricchezza, riabilitando anche la figura del musicista che, non va dimenticato, è prima di tutto un lavoratore come gli altri. Come abbiamo già detto nelle righe introduttive, occorre creare alternative. Una realtà in tal senso già esiste ed è soprattutto italiana. All’interno del libro è possibile capire come funziona e anche conoscerne la storia, attraverso la lettura dell’intervista che Silvia Bertelli ha fatto al Direttore di Onlymusix, Antonino Abate, che si è occupato di sviluppare questa piattaforma. Inoltre, per quanto riguarda il discorso musica e tecnologia, è interessante anche scoprire il punto di vista di un “addetto ai lavori” come Matteo Tambussi, musicista, o meglio crypto musicista, che racconta il suo percorso e parla di Blockchain, occupandosi anche di divulgare queste tematiche.



Nella seconda parte del libro Luana Caraffa racconta la “Breve storia degli NFT musicali”, spiega perché lo status di un brano musicale può essere paragonato a quello di un’opera d’arte pittorica, come è possibile inventare un NFT musicale e porta come esempio l’esperienza diretta vissuta dal gruppo dei Belladonna. Nelle ultime pagine, inoltre, vengono anche indicati siti e risorse utili per chi vuole approfondire ulteriormente questi temi. Il libro ha una foliazione di circa un centinaio di pagine e pensiamo possa rappresentare sia un valido strumento di studio per i musicisti che si approcciano a creare musica in questa nuova epoca, sfruttando i vantaggi offerti dalla tecnologia, sia un’interessante lettura per tutti coloro che sono curiosi, amano la musica e vogliono contribuire alla sua salvaguardia.