È andata così. Trent'anni come si deve

Per Ligabue ormai c’è un’ampia bibliografia collaterale alla sua discografia, vista la mole di libri usciti in questi anni che parlano del rocker di Correggio. Molti titoli sono onestamente riservati ad un pubblico di fan, alcuni viceversa (i libri di Riccardo Bertoncelli ‘Vivere a orecchio’, ‘Liga Story’e ‘Una vita da mediano’, il bel volume di Vincenzo Mollica ‘Ligabue Parole & Canzoni’ e soprattutto l’ottimo ‘La vita non è in rima’ di Giuseppe Antonelli) sono stati un ottimo compendio per approfondire meglio la conoscenza dell’artista emiliano. Fa storia a sé quello di cui vogliamo parlare oggi, ’È andata così’, libro che arriva puntuale per i trent’anni di carriera e che, a tutti gli effetti, è una sorta di vera e propria autobiografia definitiva di Ligabue. O perlomeno fino a questo momento. Volume elegantissimo (anche nella stampa e nell’impaginazione) e pregno di un ricchissimo apparato fotografico (ben 360 foto), ‘È andata così’ vede il racconto dettagliato della straordinaria parabola artistica di Ligabue, descrivendo la storia dei dischi, delle canzoni, dei concerti, svelando storie, aneddoti e retroscena assolutamente inediti e sconosciuti (e come dice Ligabue “sgombrando il campo di tante leggende metropolitane”).

Per raccontare questo viaggio della memoria così speciale Luciano ha chiamato accanto a sé uno dei giornalisti più autorevoli del nostro panorama musicale, Massimo Cotto. Non è casuale la scelta di Cotto, inquanto sempre lui aveva raccontato i suoi primi quindici anni di carriera (nel libro ‘Urlando contro il cielo’). Questa volta però l’appuntamento vale almeno il doppio, si parla del trentennale e c’è una grande festa da fare a Campovolo. Bella (ed emozionante) anche la storia della creazione del libro. Racconta Ligabue che i due si rifugiano i primi di marzo di quest’anno a Ca’ di Pom nella famosa palazzina dove lui ha scritto la maggior parte di “Buon Compleanno Elvis” e lì comincia a raccontare storie, a sbobinare ricordi. Cotto ascolta, prende appunti, comincia ad accumulare materiale.

Ma accade l’imprevedibile, la situazione Covid 19 in Italia precipita ed è lockdown. Impossibile vedersi, ma c’è una storia da raccontare, un libro da continuare a scrivere. Cambia il metodo e i due iniziano a confrontarsi e a scambiarsi racconti via mail. Sembra una sconfitta, un ripiego, invece è una bellissima scommessa da vincere. Così dopo mesi di Facetime, di Skype e scambi di mail, arriva come una liberazione la fine del libro. A settembre 2020 non si festeggeranno a Campovolo i trent’anni di carriera di Ligabue per i motivi che tutti sanno (lo si farà a Giugno del 2021), però con ‘È andata così’ l’appuntamento storico viene celebrato come meglio merita perché il libro è davvero un documento unico. Non ci soffermiamo nel tracciare i punti salienti del lavoro (che sono moltissimi) ma ci limitiamo a dire che il termine ‘definitivo’ (1990-2020) è forse quello più appropriato per definirne l’importanza. Segnaliamo, peraltro, un’appendice mostruosa che contiene tutta la discografia di Ligabue, tutte le copertine dei singoli, degli album, dei cofanetti, dei dvd e dei VHS. Un opera omnia davvero superba (un volume blussorato formato A4 di pregevole fattura, anche ad un prezzo onesto vista la qualità del prodotto) da leggere e rileggere, da guardare e riguardare, da gustare soprattutto con l’ascolto dei dischi del cantautore emiliano nell’attesa del suo nuovo lavoro (il 4 dicembre nuovo album di inediti appena annunciato, 7) e dei prossimi concerti.

Un must per i fan di Ligabue ma anche per chi avesse voglia conoscere meglio la sua lunga e personalissima storia artistica.