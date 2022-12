Un anno incredibile questo 2022 per Luciano Ligabue. Al ritorno live prepotente con la celebrazione dei 30 anni di carriera a Campovolo (rimandata per due anni per le note problematiche legate al Covid), le sette date sold-out all'Arena di Verona (qui sotto un'immagine di quel concerto) e un mini tour europeo - non completato per avere contratto il Covid - si aggiungono l'uscita del singolo Non cambierei questa vita con nessun altra e la pubblicazione di due libri imprescindibili per chi ama il cantautore di Correggio, quali la sua autobiografia 'Una Storia' scritta da Ligabue stesso e 'Luciano Ligabue.

I testi la storia delle canzoni', un volume a cura di Corrado Minervini. Il nostro interesse si dirige esclusivamente su questo ultimo libro, pubblicato da Giunti che ha come spiegazione del contenuto il sottotitolo, precisamente ‘La storia delle canzoni’. L'autore del volume, o meglio il curatore Corrado Minervini, scrittore e critico appassionato di rock e canzone d’autore, effettua una radiografia delle varie canzoni di Luciano Ligabue ricercando la loro nascita, i particolari della loro storia, rivelandone aneddoti originali e storie segrete. In più di 30 anni di carriera ormai le canzoni scritte da Ligabue sono più di centosettanta ma, fatta eccezione per alcuni singoli casi sporadici, non erano mai state analizzate, studiate, osservate in modo così attento e ampio come nel libro attuale.

La raccolta integrale dei testi viene qui affiancata da un'analisi precisa che fa conoscere in modo davvero completo la storia di ogni canzone scritta del cantautore di Correggio. Valore aggiunto del libro è il contributo di Ligabue stesso alla compilazione delle schede, apporto che ha arricchito lo spessore di quest'opera sia nelle pagine (un'opera davvero mastodontica di ben 650 pagine) sia nella veridicità delle informazioni rese.





A proposito della pubblicazione, Ligabue ha dichiarato: “Quando è venuta fuori la proposta di un libro che raccontasse la storia di ogni mia canzone l’ho accolta subito favorevolmente, intanto perché il curatore sarebbe stato chi io avevo notato parecchi anni fa, quando ancora esisteva una rivista che si chiamava Rockstar e in cui questo ragazzo, Corrado Minervini, aveva pubblicato una serie di storie legate a canzoni che avevo pubblicato e che mi hanno fatto capire quanto lui avesse individuato “l’intenzione” delle mie canzoni, che è una cosa importante nel senso che nessuno di noi è padrone del destino che avranno le canzoni (altrimenti scriveremmo sempre e comunque un successo) e non siamo neanche padroni dell’interpretazione che sarà data da chi vorrà, là fuori. Quindi quando succede che qualcuno ti sembri allineato con la tua intenzione questo pensiero ti fa stare bene, o almeno fa stare bene me, che non vorrei mai spiegare una canzone perché non dovrebbero essere spiegate da chi le scrive e sapere che lo fa un autore che scrive la storia di ogni mia canzone e racconta anche questa interpretazione, così vicina alla mia intenzione, mi fa pensare a quanto possa essere importante questo libro.

Il fatto che raccolga i testi, anche se sappiamo benissimo che i testi delle canzoni non andrebbero letti senza le musiche, resta il fatto che questo processo non si ferma, tanto vale vederli tutti raccolti in questo bel lavoro, minuzioso, di ricerca, di passione di Corrado che racconta una storia a cui ovviamente sono molto legato, perché è la mia”. Ma immaginarsi il libro come una semplice operazione analitica sul corpus delle liriche è sbagliato, perché lo scopo di Minervini è un’indagine a tutto tondo, ove la genesi storica, le fonti, ispirazione e scrittura, raccontano un percorso con il rigore dell’analisi, costruendo intorno alla figura del cantautore emiliano una cornice mai esornativa né celebrativa, ma densa di particolari, che illuminano di una luce nitida e criticamente attendibile tutta l'opera artistica del rocker emiliano. Arricchito da un'appendice di note e fonti e dall'indice alfabetico di tutte le canzoni 'Luciano Ligabue I Testi La Storia Delle Canzoni' è un’opera alla quale è automatico affiancare il termine definitiva. Il volume si impone così come il miglior compendio (in assoluto) mai pubblicato per un autore, la cui opera artistica ha dato spessore agli ultimi trent’anni di storia, non solo musicale, italiana.

E per il 2023? Si riparte. Dagli stadi.