“Il Mississippi è il grande fiume che attraversa l’America e che si ricorda per lo strano nome con tante s e la doppia p” da Il Re del Bluesdi Reno Brandoni

Diciamo subito che Reno Brandoni è una vecchia conoscenza per gli amici dell’Isola che non c’era che ci piace seguire attentamente lungo il suo percorso musicale (suonato e scritto). Per quanti non lo conoscessero ecco giusto qualche riga per inquadrare al meglio il calibro di questo sopraffino artista che negli anni ’80 ha collaborato con alcuni tra i più importanti chitarristi, giusto per citarne quattro a caso: Stefan Grossman, John Renbourn, Duck Baker e Dave Van Ronk.Come se ciò già non bastasse nel 2000 ha fondato il sito Fingerpicking.net e la rivista Chitarra Acustica. Per quanto riguarda i cd ha pubblicato: Bluesando (1984), Zingarom (2005), Yelda (2006), Anema e Corde (2008 in duo con Giorgio Cordini); infine nel 2017 il suo ultimo lavoro: Indifeso recensito dal sottoscritto sul nostro sito (qui). Ricordiamo inoltre che Reno Brandoni è risultato vincitore (con Luca Falomi) nella sezione “strumentale” al concorso L’Artista che non c’era 2017 indetto dal nostro sito.

L’ultima “fatica” letteraria di Reno Brandoni è Il RE del Blues che vede la collaborazione per quanto riguarda i testi di Laura Moro, per le illustrazioni di Chiara Di Vivona e invece per la voce narrante del cd (incluso al libro) di Stefano Nosei.

Diciamo subito che ci troviamo davanti a un libro realizzato in grande formato 24,5x24,5 e destinato ai giovanissimi lettori che da esso potranno essere “magicamente” rapiti tramite la lettura, la visione delle illustrazioni o dall’ascolto della narrazione (con accompagnamento della chitarra dello stesso Brandoni). Di cosa parla il libro? Già dal titolo si potrebbe intuire la trama…ma il simpatico Robert Johnson non è che uno dei personaggi qui proposti infatti i nostri giovani bluesofili avranno modo di conoscere un personaggio come Big Blind […] per suonare il Blues devi aprire il tuo cuore e la tua anima, e solo quando avranno imparato a parlarsi ci riuscirai […], il fiume che tanto ha dato alla musica blues (il Mississippi) e anche la triste realtà della schiavitù.

Un libro questo di Reno Brandoni davvero “sfizioso” e molto ben realizzato. Regalatevelo e regalatelo ai vostri figli, nipoti. Che il verbo sia divulgato!