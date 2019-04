Piano Forte è un libriccino per ragazzi, ma anche o soprattutto per adulti, di sole 28 pagine, scritte da Davide Cali (autore di altri due volumi per Curci Edizioni) e illustrate da Eric Heliot, che parla di musica, e lo fa affrontando con delicata simpatia un tema spinoso, che può creare molta sofferenza e persino allontanare dalla musica stessa. Il protagonista di questo volumetto infatti è Marcolino, un bambino al quale viene imposto da un genitore di suonare uno strumento, con il risultato di far diventare le lezioni di musica un supplizio e le ore di studio un tempo interminabile. Mi approccio a questa storia con cognizione di causa e profondo trasporto e non potrebbe essere altrimenti, in quanto insegnando pianoforte mi imbatto ahimé spesso in genitori che obbligano i figli a suonare uno strumento musicale il quale – sono la prima a dirlo! – risulta essere noiosissimo, quando ti rendi conto che suonare non significa pigiare i tasti a caso, bensì imparare e tenere d’occhio contemporaneamente un numero elevatissimo di informazioni. Eppure ce ne sono tante di persone che considerano il prendere a pugni una tastiera la massima espressione del talento nascosto del proprio figlio; e ce ne sono tanti, di genitori, che vogliono che i figli suonino perché loro avrebbero voluto farlo.

Ma non solo, per fortuna. La musica è un panorama dalle infinite sfaccettature: fra gli strumenti musicali più noti ce ne sono così tanti che elencarli sarebbe impossibile, e con i quali un bambino non potrebbe mai venire in contatto se non ci fosse qualcuno che abbia poi la voglia di portarlo in un negozio dedicato, per toccare con mano quello che potrebbe diventare, oltre che il suo strumento musicale, anche lo strumento con il quale esprimere se stesso.



Piano Forte è un libro che si legge in maniera scorrevole: non è necessario scrivere tomi medievali dalla pesantezza infinita per spingerci a riflettere e a capire che ognuno di noi deve essere libero di esprimersi come meglio crede, supportato e non ostacolato con sciocche imposizioni improduttive, trovando il suo canale e strumento ideale. Perché un bambino che ama la musica sarà un adulto più felice.

Regalatevi qualche minuto insieme ai vostri ragazzi per leggere, sorridere, ripensare, riflettere. Ne vale davvero la pena.