Insegnante di Lettere e musicista, Marco Di Pasquale, appassionato e grande esperto di rock in tutte le sue derivazioni, pubblica per Arcana un volume ambizioso, che si propone di raccontare in ordine cronologico la storia appunto di questo genere musicale che ha attraversato generazioni ed epoche ma continua a regalare emozioni e momenti da ricordare, partendo dall'inizio del XX secolo, per arrivare fino al gennaio di questo, a suo modo, storico 2020.

Per gli amanti non solo della musica, ma anche di tutto quel rituale che si cela dietro la passione per cantanti o band, il calendario regala sempre qualche anniversario da festeggiare o qualche avvenimento da celebrare; negli ultimi due anni, il cinquantennale del periodo a cavallo tra i sixties e i seventies è stato un continuo rimando a pubblicazioni di album seminali, morti drammatiche e festival assurti al Mito Eterno.

Le regole di questo gioco, come lo stesso autore ama definire questo libro e che ci presenta nelle primissime pagine, spiegano cosa ci troveremo davanti: la possibilità di approcciarsi a quest'opera in modi e a livelli diversi.

C'è come detto la parte cronologica, che dà un movimento orizzontale alle pagine e traccia il sentiero principale; serve al lettore che voglia riferimenti spazio-temporali per il suo amore per le 7 note e per i figli di Elvis, fornisce coordinate precise dentro le quali addentrarsi con fiducia, sapendo che sarà bello perdersi.

Ci sono poi gli approfondimenti, i focus, che fermano la linea temporale, la lasciano per un attimo in pausa e si avventurano in strade secondarie, vanno a leggere tra le righe, le strofe e le note di dischi ed autori cardine, il tutto ovviamente ad insindacabile giudizio del nostro narratore.

Il tutto è legato assieme dal carburante che ha permesso la realizzazione di quest'opera, ossia la passione di Di Pasquale per la musica, ma anche per la contestualizzazione, per la conoscenza e l'aneddoto, la curiosità mai sterilmente nozionistica e soprattutto il piacere della condivisione di notizie e dati che Marco riesce a presentarci in un continuum temporale quasi romanzesco.

La speranza, arrivati al termine di queste pagine, è che ci sia presto materiale da aggiungere a questa Agenda, materiale che poi riempia le nostre orecchie e anche, in gran parte, la nostra vita ed il nostro cuore; perché in fondo, alla storia che sia “solo rock and roll” non ci ha mai creduto nessuno.