Sette bicchieri quasi uguali - Vita e miracoli di Titta Colleoni è un bellissimo libro curato dal cantautore camuno Alessandro Ducoli, ed edito dalla Cromo Music, che si occupa principalmente di musica ma che in questo caso ha avuto l’intuito di “costringere” il Ducoli ad un puro esercizio letterario, grazie allo spunto imprescindibile del Titta Colleoni, musicista italiano del periodo beat e psichedelico, collaboratore di Lucio Dalla, Edoardo Bennato (Non farti cadere le braccia), Area, PFM, Franco Battiato, Robert Wyatt. Il libro, che contiene in allegato un supporto musicale, intrigante pure quello, ha l’unico “limite” di non avere una copertina e un packaging in linea con il “mercato”, il che rende ancora più meritevole questa operazione. Questo è ad ogni modo un dettaglio, che non va minimamente ad inficiare il valore di un’opera che riesce ad entusiasmare perché fonde meravigliosamente e perfino con dolcezza la dimensione musicale ed umana di Titta Colleoni.



Ne esce un quadro composito che evidenzia la personalità di un musicista originale, schietto e sincero come pochi (e per questo rimasto sostanzialmente sconosciuto al grande pubblico). Altro aspetto fondamentale, che rende importante anche storicamente questo libro, è il fatto che Sette bicchieri quasi uguali racconta e descrive dal di dentro un’epoca dove la musica, ma in genere la vita, erano attività vissute e recepite da tutti, protagonisti, addetti ai lavori e pubblico come attività artigianali, cioè fatte crescere e costruite con passione, divertimento, cuore. A differenza di oggi, dove nella musica (come nelle varie attività della vita) troppe sovrastrutture impediscono alla dimensione umana di emergere, opponendo diversi e inespugnabili filtri tra l’artista e l’ascoltatore (appassionato).



La vicenda di Titta Colleoni si sviluppa attraverso un racconto che scorre come il buon vino da lui bevuto in abbondanza durante tutta la sua vita, partendo dalla sua infanzia nella natia Suisio (Bg), dove venne alla luce il 23 settembre 1947, due anni prima di Bruce Springsteen. La trama del libro si sviluppa in maniera cronologica, ogni passaggio della vita di Titta Colleoni presenta aspetti interessanti e di riflessione, il suo vivere perennemente al limite, i suoi problemi fisici, i suoi incontri e le sue collaborazioni musicali in un’epoca nella quale in Italia si faceva veramente ricerca artistica. A casa del Titta era normale incontrare musicisti come Franco Battiato, Claudio Rocchi, gli Area, con i quali Titta Colleoni lavorava e scambiava le proprie opinioni sulla vita e sulla musica. Si parla poi dello storico gruppo di Titta, i Perdio e della loro reunion del 2009. Il libro è velato da una sorta di malinconia, che aumenta col trascorrere delle pagine. Sarà dovuto agli acciacchi o forse agli anni che scorrono per il Titta come per noi tutti, o sarà piuttosto la convinzione che l’epoca d’oro della musica se ne è andata per sempre. Rimane però in ogni momento la possibilità di voltarsi indietro ed andare a ripescare QUELLA musica e QUELLE canzoni per restare di nuovo meravigliati, ravvivando la speranza di ritrovare almeno qualche squarcio di tale ricchezza anche nella musica di oggi. Per cominciare basta dedicarsi con un po’ di concentrazione all’ascolto del cd abbinato al libro. Canzoni semplici, capaci di stupirvi e di accompagnarvi nel fantastico (e un po’ dolce-amaro) mondo di Titta Colleoni. Passando di lì cercate di approfondire anche l’infinita e variegata produzione musicale e letteraria di Alessandro Ducoli, anch’esso irriducibile e imperdibile, come tutti i beautiful losers che si rispettino.