Volevo lavorare “dentro nei dischi”

Centottanta pagine non possono contenere una vita ma forse bastano per comprendere l’amore per il proprio lavoro, un lavoro cercato e desiderato perché fin da ragazzo l’autore ha voluto entrare nel mondo discografico o meglio, come sottolineato nel titolo del libro, dentro i dischi.

Il volume, scritto da Domenico Paganelli, racconta non solo la sua esperienza lavorativa ma descrive al meglio l’Italia degli anni Sessanta, vista con gli occhi di un ragazzo proveniente da Taranto e accolto a braccia dalla grande Milano. La carriera di Domenico - per tutti poi diventato ‘Mimmo’ - cadenzata in ogni capitolo del volume, passa dal primo impiego alla CGD al negozio delle Messaggerie Musicali in Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro a Milano. Luogo storico e importante perché oltre a essere situato nel piano inferiore della Galleria del Corso aveva, unico record store in Milano, le cabine musicali in cui potevi ascoltare i singoli prima di acquistarli. Per questa particolarità e per la vasta scelta musicale è stata in quegli anni il ritrovo di molti amanti della musica, molti dei quali sono diventati poi collezionisti di dischi e veri vinilmaniaci.

Non pago dell’esperienza sul campo, Paganelli, pur con un vocabolario limitato (lo dice lui nel libro…) decise di trasferirsi in Inghilterra alla ricerca della swinging London e della musica che più amava, allargando così i propri orizzonti culturali e rafforzando la propria autostima. Al ritorno in Italia per lui si aprono finalmente le porte delle case discografiche e lentamente prima alla CGD, poi alla RCA passando dalla Panarecord alla Peer Southern Edizioni Musicali, giunge alla EMI dove realizza il sogno che aveva fin da ragazzo: diventare direttore artistico di una delle più importanti e gloriose label operanti in Italia.

Oltre alla vasta esperienza lavorativa quello che colpisce in questo volume è l’amore per la musica e il rapporto che Mimmo è riuscito a stabilire con molti personaggi. Una dote innata come l’empatia verso gli artisti gli hanno permesso di ricoprire l’incarico di direttore artistico con personalità e carattere. Non è un caso che con alcuni artisti con cui ha collaborato – Vasco Rossi, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni, Angelo Branduardi e molti altri - abbia stabilito un legame d’amicizia, che ancora oggi lontano dalle luci della major, permette a Paganelli di avere continui e intensi rapporti con molti di loro.

Per concludere ancora due considerazioni: Mimmo ha vissuto intensamente il periodo aureo della discografia, vale a dire un lungo intervallo di tempo che va dagli anni Settanta alla fine degli anni Ottanta, ci penseranno poi i CD prima e il download dopo, a stravolgere il mercato. Un periodo irripetibile in cui le case discografiche potevano scegliere gli artisti con coraggio lasciandosi guidare dalle leggi del mercato ma anche proponendo scommesse che oggi sarebbero impensabili.

Punto due: il mondo discografico di quegli anni, come tutti gli ambienti di lavoro, era si creativo e interessante ma all’ interno di esso potevano insorgere problemi di leadership e politiche aziendali a volte incomprensibili. Paganelli nei suoi ricordi non nasconde questi problemi ma preferisce con nonchalance evitare di sottolineare le incomprensioni tra gli umani, frequenti in ogni ambito lavorativo, che il tempo ha giustamente cancellato.

Per concludere, un interessante volume di ricordi di un mondo discografico oggi amaramente perduto in cui risalta da parte del protagonista, l’amore per la musica e il piacere per un lavoro dentro nei dischi ricco di soddisfazioni. Il volume è corredato da bellissime foto in bianco e nero, provenienti dall’archivio privato dell’autore.