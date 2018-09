Un bel giorno ti svegli e senti che qualcosa dentro te è cambiato. Avverti forte il desiderio di virare la rotta e dare alla tua vita un senso nuovo. Succede a tutti. Quel giorno appartiene unicamente alla tua storia. Non un giorno qualunque, ma il tuo giorno. Il 22 dicembre di qualche anno fa, questo scatto “mutatis mutandis” ha di sicuro toccato Lorenzo Cittadini che con grande consapevolezza ha deciso di viaggiare assieme alla musica e provare a esprimere questo viaggio – dentro e fuori di sé – attraverso le canzoni. Così è nato il suo secondo album 22.12 che in questa data racchiude l’inizio, senza fine e senza sosta, di un viaggio fortunato per le strade, nei luoghi, tra la gente a suonare e cantare quello che di più prezioso ha: se stesso.

Un disco che è una sorta di diario di bordo, un disco “on the road” fatto di suoni calpestati e macinati che ben disegna una mappa dei percorsi intellettuali ed emozionali battuti dal cantautore trevigiano. Una strada che ha trovato in una delle sue tappe anche la partecipazione alla finale dell’ultima edizione del concorso L’artista che non c’era. Ogni canzone è una traccia, un’impronta di vita pensata e vissuta, per certi versi anche sofferta ma sempre amata, dove la sana inquietudine diventa quel carburante benedetto che spinge avanti a ricercare, a non fermarsi mai, ad andare oltre. Lorenzo Cittadini è un infuocato, un uomo pieno di desiderio, un artista in moto perpetuo che sa guardarsi dentro (si ascolti e riascolti la title track 22.12) ma che sa anche volgere lo sguardo fuori (La casa sta bruciando) attuando personali riflessioni (Molto di più).

Ascoltare e immergersi in questo disco – creato, concepito e scritto da Cittadini e che vede la preziosa collaborazione di Simone Chivilò – è un po’ percorrere un pezzetto di strada insieme nella condivisione delle storie, dei pensieri, delle emozioni. Non sta forse in questo il potere delle buone canzoni?