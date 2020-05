Tutto ci saremmo aspettati dalla vita, ma di certo non una pandemia in grado di spegnere il motore del mondo. Strade deserte, sguardi incerti, la vita vista da dentro e non più da fuori. Nel silenzio dominato dall’intera gamma di emozioni e reazioni, dalla rabbia alla speranza, c’è chi ha il coraggio e la forza di trovare l’aspetto positivo di questo lockdown forzato, sedendosi al pianoforte, ripercorrendo la propria carriera musicale e apprezzando il vivere fra le mura di casa, e scoprendo quanto, in fondo, tutti noi avessimo bisogno di rallentare. Il tutto orchestrato da un unico filo conduttore: la (ri)scoperta della condivisione, la necessità di salire su un palco per diffondere il proprio messaggio il cui alfabeto è la notazione musicale, la voglia di non spezzare quel filo di connessione, pur digitale, che ci lega tutti, anche quando non ce ne accorgiamo, abituati come siamo a dare tutto per scontato. È con questo spirito che nasce 12 songs from home di Ludovico Einaudi, disponibile solo in formato digitale su Decca Records e che presenta l’artwork creato dal compositore stesso.



Copertina minimalista, sulla quale il contorno della casa, essenziale, è esattamente come il filo di cui sopra: una matassa infinita senza né capo né coda, a sottolineare la tenacia con la quale noi esseri umani facciamo fronte al problema, riscoprendo l’esatto ordine della scala di valori. In questo album, tutto fuorché progettato, Einaudi dà spazio a un suono “sporcato” dall’inesistenza della postproduzione. La registrazione fatta su telefono, i muri di casa non progettati per isolare i suoni, il rumore meccanico del pedale che si alza e si abbassa per prolungare il diffondersi delle note nell’aria.

Un ritorno alle origini, a un suono quasi analogico di cui oggi si sente un disperato bisogno - non a caso, il vinile è tornato prepotentemente in auge per il piacere di sentire friggere il disco sul piatto. “Questo album rappresenta un ricordo di questi concerti a casa, il mio ricordo di questo periodo, di un'atmosfera strana e nuova che difficilmente dimenticheremo”, afferma Einaudi. E nella speranza che tutti noi si faccia davvero tesoro di quanto è successo e sta succedendo, vi invito ad ascoltare forse l’opera più vera e sentita del celebre pianista romano. Un favore personale: soffermatevi sull’ultima traccia, Walk. Quando tornerete a camminare, non dimenticatevi di guardare con stupore anche le cose all’apparenza più sciocche, perché è proprio nell’ordinario che si cela lo straordinario, e 12 songs from home ne è una conferma.

Foto di Ray Tarantino