Quando ci troviamo di fronte a una musicista proveniente da Napoli, l'aspettativa è sempre quella di ascoltare un suono peculiare. Un risultato di melodia e ritmo che con tante variazioni è giunto da secoli lontani fino a noi. Il caso di Flo è un'eccezione, perchè l'atmosfera è legata a un pop dal respiro europeo, nonostante che il napoletano venga usato durante il disco per un brano intero o parte di esso. Però la sensazione che qualcosa di questa forte tradizione esista è legata al ritmo che si percepisce alla base di ogni canzone. Non per niente il coautore di molti brani è Michele Maione, che nel disco suona batteria e percussioni. E se non è un ritmo ternario che generalmente ci fa pensare immediatamente a Napoli, è comunque nervoso, incalzante, irregolare ma assolutamente legato al singolo brano dando forza e dignità tanto quanto la melodia. Aggiungiamoci poi che l'intera scaletta ha un respiro che va oltre la città e oltre l'Italia, grazie alla produzione artistica di Sebastien Martel. E questo fa parte della vicenda artistica di Flo, il cui precedente disco "La mentirosa" faceva bella mostra di sé in più copie sugli scaffali di una centralissima libreria di Berlino (visto con i nostri occhi lo scorso gennaio, tanto per fare un esempio).



Entrando nel merito del nuovo lavoro 31salvitutti, quando ascoltiamo le tracce una di seguito all'altra emerge con forza la varietà delle canzoni, che rappresentano bene l'anima di questa musicista. Oui oui sauvage è introdotta da un'atmosfera mediterranea che fa da base a un'invocazione d'amore, L'uomo normale, country urbano (non sembri una contraddizione) eccellente j'accuse degli atteggiamenti bigotti, la malinconica Accussì, la finale Miracolosa anarchica dove l'ascoltatore è accompagnato da toni soffusi di voce e strumenti, ma che insieme formano una sonorità solida e adatta a una conclusione degna. Ottimo lavoro di una musicista per cui l'originalità sembra quasi un dovere, svolto grazie a un lavoro ferreo che emerge in ogni traccia.