Il mondo di Adèl Tirant è un mondo fantastico fatto di diverse dimensioni, con cieli di teatro su vallate di cinema e montagne e colline di fiction. Con Adele e i suoi eroi, il primo lavoro discografico dell’artista, questo mondo fantastico si completa anche con un impetuoso mare di musica che porta una boccata d’ossigeno lungo le rive.

Trasformando magicamente e con semplicità il suo vero nome, Adele Tirante, nel nome d’arte Adèl Tirant – eliminando quindi le lettere finali – l’artista ha smascherato sin da subito la sua passione per l’arte e la cultura dei nostri cugini d’oltralpe, che effettivamente ammantano con la loro caratteristica raffinatezza le vaporose e colorate sonorità di “Adele e i suoi eroi”, lavoro che comunque trae ispirazione anche dal cantautorato italiano degli anni ’60, dal jazz, dal blues più delicato e dal teatro canzone, racchiudendo in undici brani tutti i punti salienti di questo affascinante mondo poliedrico, ricco di sfumature e abitato da personaggi comuni ma tutti con grandi ideali e un’enorme passione, tanto da renderli veri e propri “eroi” dei testi scritti personalmente dall’artista.

Le parole si sprigionano con naturalezza dall’inebriante ugola di Adél, declinandosi sia in italiano che in francese e anche in siciliano (in onore della patria d’origine della cantautrice) e raccontando storie comuni e quotidiane, soprattutto storie d’amore e di chimere, attraverso la squillante e al tempo stesso suadente voce dell’artista, con quel suo tipico sapore vintage così intenso e vibrante che riesce a sublimare tutti i brani intonandoli quasi come fossero già dei classici.

“Adele e i suoi eroi” (che è stato realizzato grazie ad una campagna di crowdfunding) trasporta con sé tutte le esperienze maturate attraverso i lunghi anni di carriera di Adèl, trascorsi a diretto contatto con alcuni tra i più grandi registi e attori come Arturo Brachetti o Ninni Bruschetta in teatro e Giuseppe Tornatore e Ridley Scott al cinema (giusto per fare un paio di nomi tra i tanti). Persone ed esperienze che hanno permesso all’artista di forgiare la sua travolgente personalità e illuminare il suo vivace carisma, doti che traspaiono fortemente nelle interpretazioni appassionate degli undici brani che compongono questo suo primo lavoro sulla lunga distanza, nati in momenti diversi e poi raccolti in un unico progetto gustoso e dinamico anche grazie al supporto di Giovanni Maria Block che ha curato gli arrangiamenti e la produzione di quasi tutto il disco, eccetto Settembre (Love September), la cui produzione artistica è curata da Giovanni Paolo Liotta, Santa Lucia, prodotto da Stefano Formato, Chiddi chi erumu, prodotto dagli Epo, e L’incantesimo, arrangiato dal pianista Francesco Lettieri.

Momenti più pacati, dalle luci soffuse (come la traccia d’apertura, Così scrisse Oliveira o la malinconica L’isola di Arturo) si alternano con altri momenti ritmati e danzerecci (come la splendida Un homme qui me plait comme toi, uno dei tre singoli, o come la già nominata bonus track Settembre (Love September), che chiude l’album proiettando direttamente nella disco music degli anni ’80) e brano dopo brano disegnano un variopinto caleidoscopio di personaggi ed emozioni che ben rappresentano l’esuberante sensibilità di un’artista a tutto tondo.