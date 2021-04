Scegliete il vostro mezzo di trasporto preferito tra una carrozza trainata da 4 cavalli, un battello a vapore che risale il Mississippi o una sgangherata branda trainata da un ronzino (avete presente ‘Lo Chiamavano Trinità’, no?); ora vestitevi come pistoleri o dame o cowboy, riempitevi il bicchiere del miglior liquore che avete in casa e schiacciate Play, potete iniziare ad ascoltare All Over Again, il quarto album dei Lovesick Duo, affascinante realtà musicale che da Bologna ci può portare in meno di un'ora in un saloon affollato o in un ranch o sulle acque del fiume più blues della terra.



Fedeli alla loro ricetta che prevede country, western, swing e tutte le possibili combinazioni di questi generi (che di solito per fare prima si chiamano rock'n'roll), Francesca Alinovi e Paolo Roberto Pianezza ci regalano un nuovo capitolo della loro già ricca discografia, ma soprattutto ci presentano un disco di pezzi autografi, aspetto assolutamente non secondario.



Ampliato lo spettro sonoro grazie a migliorie tecniche, come ad esempio il brush pad che Francesca usa sul contrabbasso, i Lovesick Duo si pongono come realtà davvero significativa per un genere tanto vintage quanto splendidamente attuale grazie alla freschezza delle loro composizioni.

Reduci da una serie di esperienze che speriamo possano regalare loro maggiore visibilità, come la partecipazione alla colonna sonora della serie tv dedicata a Francesco Totti in onda in queste settimane su Sky, Francesca e Paolo hanno come carte vincenti sicuramente una grande attitudine a suonare dal vivo e una padronanza degli strumenti davvero inusuale (in fondo all'articolo una loro foto insieme al cast).

Nel nuovo disco poi stupisce anche la qualità degli ospiti presenti, dall'americano Luke Winslow-King, da tempo nei radar degli appassionati di blues al toscano Roberto Luti, chitarrista eccellente che non fa del virtuosismo uno sterile esercizio di stile, ma lo mette al servizio della canzone, con risultati davvero ottimi, senza dimenticare il violinista classico e jazz Alessandro Cosentino, il songwriter Brad Myrick e il chitarrista Lorenzo Assogna.

“All Over Again” si rifà alla tradizione degli anni '40 anche nelle tematiche dei pezzi, che parlano di amori perduti, cuori infranti e personaggi particolari, come il belloccio che ci prova con tutte le ragazze raccontato nel brano che dà il titolo al disco.

L'energia del rock'n'roll, il groove, la sofferta passione del blues sono ingredienti da maneggiare con cura e che il duo bolognese dimostra di saper utilizzare con gusto e passione. Una vera pacchia per gli amanti nostalgici di un periodo ormai lontano, che i Lovesick Duo riescono comunque a rinfrescare, soprattutto, come detto, senza fermarsi ad una riproposizione dei classici, che sarebbero sufficienti per un paio di carriere, ma giocando in prima persona la partita, unendo le loro peculiarità a stili desueti ma non per questo privi di appeal. Il risultato li premia, perchè la loro musica suona vintage senza sembrare vecchia e ha un tocco di attualità senza eccedere in un giovanilismo fuori luogo.Quasi superfluo sottolineare che l'album è uscito anche in vinile, con l'anteprima di un singolo a 45 giri.

Nel saloon dove mi immagino di sentirli suonare è in corso una agguerrita partita di poker e mentre la tensione per un tris sospetto cresce e già qualcuno mette mano alla fondina, la loro musica incalza e coinvolge gli spettatori; sorseggio il mio whisky di contrabbando e penso che non si stia male nella New Orleans del 1940.