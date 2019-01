Dobbiamo a Susanna Cerboni, presenza solida e irriducibile nella realtà della ricerca della tradizione popolare, e a Stefano Arrighetti, Presidente dell'Istituto Ernesto De Martino, la realizzazione di questo doppio album dal titolo Ama chi ti Ama - I tempi della vita cantati dalle donne: si tratta di una corposa raccolta - 43 brani - scelti attingendo allo straordinario archivio della benemerita editrice I Dischi del Sole (ora per la produzione, sotto l'appassionata guida di Toni Verona, Ala Bianca Group, con edizioni Bella Ciao).

Ci piace ricordare che questo lavoro è stato largamente votato dalla giuria del Club Tenco, entrando dritto nella cinquina finale delle Targhe 2018 per la categoria "Album a progetto".

Scorrendo i titoli, troviamo in bella vista i nomi delle interpreti di quei canti e davvero ci rendiamo conto di quanto sia prezioso ciò che ci troviamo tra le mani: ci sono dentro, tra le altre, le voci di Rosa Balistreri, Caterina Bueno e Giovanna Daffini, di Sandra Mantovani, Giovanna Marini, Sara Modigliani e Lucilla Galeazzi, di "Margot" (Margherita Galante Garrone) e di Milly, fino alle ricercatrici Teresa Viarengo e Palma Facchetti e le Mondine di Trino Vercellese.

Sfogliando poi il libretto, si svela ai nostri occhi un'ulteriore meraviglia che rende unica quest'opera: ogni brano è rappresentato da una splendida illustrazione, la cui scelta è il frutto di un concorso per fumettisti, vignettisti e illustratori promosso dall'Istituto De Martino per "celebrare la figura della donna nella canzone popolare italiana" (un'anteprima delle immagini si può vedere al sito dedicato: www.amachitiama.it).

Pur sentendo di commettere imperdonabili torti agli altri canti della raccolta, ci permettiamo di citare qualche titolo a mo' di esempio. Alcuni tra i brani selezionati sono assai rari. La stessa Susanna Cerboni, con la quale abbiamo dialogato in merito a questo lavoro, ci parla di alcuni di essi: "Prendiamo il canto Quand' gh' avevi sedes ann, cantato da Milly: è una registrazione rara per l'interprete, di cui si sente ormai poco, ed è particolarmente interessante perché descrive bene la frattura tra sogno e realtà. Oppure Bella fijola, cantata qui da Giovanna Marini ma da anni non più eseguita, un canto originalissimo "prima delle nozze". C'è poi Vojo cantare e se non canti moro, canto registrato negli Anni '70 all'Acquedotto Felice (un nome che diviene un ossimoro se si pensa alle condizioni un cui vivevano questi baraccati), la cui interprete, una donna abruzzese, è anonima: la voce particolarissima ed il concetto del canto come sfogo e liberazione. O ancora D'un tratto gridò, cantata da Margot: la ribellione improvvisa di una donna sempre sottomessa. Fino a Mama mia mi son stufa, sulla filanda, cantata da Sandra Mantovani".

Altri canti, invece, hanno avuto una maggiore diffusione e sono quindi più noti ad appassionati e non solo. Citiamo, tra questi, E cinquecento catenelle d'oro interpretata dalla Bueno (molti lettori ricorderanno la citazione di questo canto da parte di Francesco De Gregori proprio nel raccontare di Caterina); e ancora la splendida passione al femminile All'aire all'aire, l'invettiva toscana contro la guerra E anche il mi' marito, la forza di Combattete lavoratori che rievoca al lotta delle mondine per le otto ore di lavoro, la drammatica Tutti mi dicon Maremma, riportata ancora dalla Bueno (che è stata ripresa più recentemente da Nada Malanima in una strepitosa interpretazione), il coraggio de La Lega, ché "Sebben che siamo donne paura non abbiamo".

La donna, del resto, è stata sempre l'anima, il cuore pulsante, la passione trainante del racconto cantato dell'agire umano. Come detta la Natura, che è Madre, il ruolo generativo e creativo della donna fa sentire tutta la sua forza nella forma più istintiva della canzone.

Il canto Ama chi ti Ama, esortazione accorata e urgente oggi più che mai, nella quotidianità della violenza perpetrata contro le donne da parte di uomini, spesso i loro compagni che ne esigono la proprietà come di un oggetto qualunque, non per caso è stato scelto per dare il titolo al doppio Cd, e quel piglio rivendicativo di libertà e autonomia è ben rappresentato dall'illustrazione di copertina, firmata da Lorena Canottiere: una ragazza sorridente con mani e braccia spalancate, immersa nel verde della natura, che a chi scrive ricorda il gesto rivoluzionario di Domenico Modugno sul palco dell'Ariston nel 1958. Cambia solo il colore, qui verde, lì blu. Perché finché la libertà non sarà riconosciuta come diritto inviolabile e sacro di ogni essere umano, ogni atto volto all'affermazione di tale diritto resterà quanto di più rivoluzionario si possa concepire.