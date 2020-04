Romano d’origine, classe 1985, Paolo Preite pubblica con An Eye On the World il suo secondo album, decisamente dal respiro internazionale. Lo si sente nelle scelte musicali fatte, ma anche nella lunga serie di nomi di prestigio che arricchiscono le registrazioni: i batteristi Kenny Aronoff e Michael Jerome, i pianisti Bob Malone e Ondřej Pivec, Fernando Saunders al basso che aveva prodotto il suo precedente Don’t Stop Dreaming, del 2015.



Paolo inizia subito con il piede giusto con il brano It’s not over yet che ricorda la produzione del Graham Nash solista. Avvincente l’andamento di Wandering e Don’t Stop Dreaming, molto bello il dialogo con il violino in Never Ending War così come il tocco di sax nella conclusiva In Your Eyes. L’album guarda con ottimi risultati all’America, ma regala piacevoli sorprese anche quando declina quelle atmosfere in chiave nostrana. E’ il caso di Una Piccola Differenza, in cui Paolo si cimenta con un testo interamente in italiano o della title track An Eye On The World, brano articolato e ben strutturato, giocato sulle due lingue italiano ed inglese.



An Eye On The World si avvicina all’idea del concept album pur senza esserlo. Le tematiche affrontate da Paolo seguono una linea guida che è quella della riflessione sui tempi moderni, dalla difficoltà delle relazioni umane alle guerre, passando attraverso gli aspetti più negativi della globalizzazione. Questo lavoro è insomma una bella conferma che fa pienamente meritare a Paolo l’attenzione anche a livello internazionale che negli anni sta conquistando.