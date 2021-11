Finalisti al Premio Tenco 2020 nella categoria interpreti con (In)Canto Rituale - il loro personalissimo omaggio a Maria Carta - Beppe Dettori e Raoul Moretti confermano la loro proficua e quasi decennale collaborazione artistica con Animas, album di undici tracce, dieci delle quali inedite scritte a quattro mani da loro stessi. In tre brani, intervengono come coautori Davide Van De Sfroos (Ommini d`eba), Leonardo Onida (Anime confuse) e Fabrizio Sulliotti (Animas), mentre l’ultima traccia è una riuscita cover di Peter Gabriel, Battordichi Pinturas Nieddhas (Fourteen black paintings), cantata in inglese, italiano e sardo.

Beppe Dettori (voce e chitarre) è un cantante versatile e di grande esperienza ed il connubio con l’arpa di Raoul Moretti, strumento poco usuale in certi ambiti (seppur in questo caso parliamo di arpa elettrificata, di cui Raul è tra i più talentuosi e creativi al mondo), produce sonorità che spaziano tra vari generi, pur mantenendo un’omogeneità di fondo. Folk, world music, canzone d'autore, progressive, musica elettronica eseguiti con arrangiamenti curati e mai banali, rendono l’ascolto vario e stimolante.

Esclusa Eziopatogenesi, in ogni traccia compaiono uno o più ospiti che, chi con la voce, chi con il proprio strumento, hanno contribuito ad arricchire, senza snaturare, i brani in cui hanno collaborato. Citazione doverosa quindi per Paolo Fresu, Franco Mussida, Davide Van de Sfroos, Gavino Murgia, Cordas e Cannas, Max Brigante, FantaFolk, Lorenzo Pierobon, Stefano Agostinelli, Daniela Pes, Tenores e Cuncordu di Orosei, Massimo Cossu, Massimino Canu, Andrea Pinna, Giovannino Porcheddu, Federico Canu, Flavio Ibba e Tenores di Bitti Remunnu 'e Locu.



A rendere ancor più particolare Animas è la scelta di utilizzare testi in italiano, sardo, ma anche in inglese, latino e dialetto laghée, quest’ultimo, grazie al prezioso intervento di Davide Van De Sfroos. La chitarra classica baritona di Franco Mussida, il sax di Gavino Murgia, la tromba di Paolo Fresu e il violino di Andrea Pinna, meritano una menzione particolare, senza per questo sminuire il grande apporto dato da tutti gli ospiti o musicisti aggiunti.

Beppe Dettori e Raoul Moretti (quest’ultimo co-vincitore anche del concorso L’Artista che non c’era 2020 nella sezione strumentale), si confermano artisti dotati di grande gusto e dediti ad una profonda ricerca di sonorità non ordinarie. La particolarità di Animas lo rende appetibile a chiunque ami la buona musica, senza paletti legati a generi più mainstream.