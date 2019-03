Apocalypse è un doppio CD strumentale in cui protagonista è il sax: si muove come un personaggio corale all’interno di una storia ben precisa, un’opera divisa in due parti ed esplicitata da un libretto che racconta la trama, proprio come vuole la tradizione ‘dell’altro Vivaldi’, che secoli fa poneva dei sonetti esplicativi davanti alle sue quattro stagioni. Tutt’altra storia qui: distopia atemporale in cui l’uomo è colui che distrugge il proprio pianeta per seguire il dio Denaro. La cupidigia crea le macchine che distruggono pian piano tutto ciò che abbiamo di più caro: Earth Song ( vedi il video ), cover da Michael Jackson, rappresenta un fiore nell’Inferno dell’apocalisse.

Il primo lato è infatti anche quello più duro, ossessivo in alcune parti, volutamente brutto a tratti come brutta può essere On the Run dei Pink Floyd, tant’è che non riuscirò mai a togliermi dalla mente il riff di Living to Work, brano che sfiora la disco-techno, espressione semiotica chapliniana della vita dell’uomo improntata sulla fatturazione, sull’utilitarismo inutile. Con Apocalypse finisce proprio la prima facciata; la seconda è rivolta a una speranzosa ricerca di un mondo alternativo. Nel solco delle cose belle abbandonate sulla Terra comincia il viaggio verso un mondo nuovo: ne sono testimonianza brani come Tribute to the Great Minds of History (omaggio ad alcuni compositori come Morricone tramite il montaggio di alcuni fraseggi) e l’ultimo pezzo nella trama Back to the Origins, chiare esplicitazioni di una ricerca degli aspetti più genuini della propria esistenza. Ma anche Fly to a New Planet presenta una sorta di rimescolamento delle melodie principali finora ascoltate, o semplicemente un’estrapolazione di ciò che di positivo c’era in precedenza.