Si intitola Assedio l’interessante terzo lavoro discografico di Anna e L’Appartamento, cantautrice veronese che sul finire del 2023 ha pubblicato un EP che si pone come naturale sviluppo del filo narrativo svelato nel disco precedente, attraverso l’elemento corale che diventa parte determinante di questo lavoro. Realizzato con il fondo Nuove Produzioni Discografiche 2022 - 2023 di NUOVOIMAIE Assedio, con le cinque tracce che lo compongono, riesce a catturare immediatamente l’ascoltatore che giunge quasi a immedesimarsi con la sua protagonista Anna (una sorta di alter ego di Anastasia Brugnoli, insegnante di canto moderno, formazione vocale e vocal coaching) ed ad entrare direttamente nel profondo del suo mondo (“una casa più grande” per dirla con le sue stesse parole). Nell’Ep si alternano tracce dal ritmo vivace in crescendo, di appartenenza elettro-pop, a brani più lenti e introspettivi, quasi intimi, sullo stile della miglior canzone d’autore femminile (ci viene in mente Carmen Consoli senza dubbio, ma anche la ricca espressività vocale di Giorgia).



“Assedio” comunica fin dal titolo un certo senso di stretta e di tensione che nelle canzoni si sviluppa in momenti di quiete apparente stravolti da improvvise battaglie interiori che si sovrappongono e si fondano con quelle del mondo esterno. Emerge la sensazione di essere quasi sotto attacco da parte del mondo, ma coraggiosamente la protagonista riesce a capovolgere l’esito della sfida in una autodeterminazione di sé nel mondo stesso. Come se Anastasia - o Anna è indifferente - trovasse sempre e comunque il modo di amare e amarsi, e ci invitasse a danzare insieme a lei mentre tutt’intorno, e dentro lei stessa, infuria la tempesta. Citando le parole della stessa cantautrice nel presentare il nuovo EP, possiamo dire che “Anna si è tolta le paillettes di dosso, ma le rimane ancora il mascara della sera prima”.



Dalle cinque tracce che compongono il disco traspare una grande sincerità nell’affermazione di questo forte anelito quasi disperato di libertà: attraverso il suo ultimo lavoro infatti, la cantautrice sembra esporsi ancor di più rispetto ai precedenti, mettendo a nudo senza pudore i propri sentimenti e lasciandosi scoprire così vulnerabile e determinata allo stesso tempo. In un continuo percorso verso la sua libertà (dalle aspettative, dai ricordi, dal dolore e dal peso di questi) la ripetizione di parole come “potessi” e “farei” con frequenza quasi ossessiva diventa una specie di mantra che la accompagna a raggiungere quella meta sognata, dove poter ballare finalmente libera da ogni costrizione. La voce è intensa e chiara nello scorrere fluida sul saliscendi delle strofe, con parole scandite, scelte con cura e ricantate spesso sempre più forte.



In particolare il brano che dà il titolo all’EP nasce da sonorità acustiche ma si evolve in un ritmo incalzante con cori che irrompono a spezzare il flusso tranquillo delle frasi, e le parole si fanno sempre più sicure e forti. Non c’è resa emotiva in questo assedio.