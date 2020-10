Augusto – Omaggio alla musica dei Nomadi

La chiave di lettura del nuovo disco di Graziano Romani, dedicato al grande Augusto Daolio, leader dei Nomadi e suo corregionale, si trova forse nell'unico brano a firma Romani e non Daolio. Augusto cantaci di noi, già contenuta nel disco del 2001 “Storie dalla Via Emilia” - e qui presentata in due versioni, o meglio in una versione divisa in due parti a iniziare e chiudere il disco, con una nuova strofa a dimostrare quanto il discorso sarebbe lungo e quando grande siano la riconoscenza e l'amore verso l'oggetto del tributo - racconta la passione e l'amore del rocker per Daolio e la sua band.

“Ma di queste cose un bimbo che ne sa”. È stato facile vedere nel bambino usato per citare Io, Vagabondo, lo stesso Graziano, da sempre appassionato di musica, di rock e della sua terra. Il grande palco e quella musica, di cui canta nel brano, gli sono entrati dentro ed oggi, finalmente, è arrivato il momento di dichiarare il suo, mai nascosto, amore per quel gruppo, quelle canzoni, quell'epoca.

“Dalla piazza di Novellara”, l'Emilia ha dato e continua a dare ottimi frutti alla musica italiana e sarebbe il momento che di fianco ai soliti e celebratissimi nomi, si considerasse anche Graziano come figlio illustre di questa regione, vista la sua oramai quarantennale carriera, che con questo ha superato i venti dischi pubblicati, dagli esordi con i seminali Rocking Chairs al percorso solista. Quarant'anni che come filo conduttore hanno sempre avuto la passione e il talento, messi al servizio della nobile causa del rock, ma senza mai dimenticare le proprie origini; se altrove si pasteggia a lambrusco e popcorn, sulla tavola di Graziano non mancano mai tagliatelle e un buon whisky, metafora gastronomica adatta a ribadire l'energia e il calore che i suoi dischi da sempre trasmettono.

Per assurdo, ma nemmeno tanto, questo tributo, insieme ai due volumi di Soul Crudaser dedicati a Bruce Springsteen, sono pagine intensamente autobiografiche e mettono a nudo l'anima di Romani, nera come la sua voce ma calda come la sua gente.

Ecco quindi che, detto del brano autografo dedicato ad Augusto, le restanti dodici canzoni vanno a pescare nel repertorio dei Nomadi prediligendo la qualità alla popolarità e permettendoci di ascoltare brani meno conosciuti come Non credevi e Ritornerei, insieme a classici senza tempo quali Un giorno insieme e la gucciniana Canzone per un'amica (a proposito di tributi, questo a mio avviso non sfigura affatto di fianco a quello più blasonato dedicato al Maestrone di Pavana appena pubblicato). Quest'ultima, grazie al trainante sax di Max Grizzly Marmiroli, diventa una ballata che si colloca tra Bob Seger e ovviamente lo stesso Springsteen

Tornando al discorso della passione, nel cantato di Graziano, da sempre dotato di una grande espressività, traspare con forza, insieme all'enorme rispetto verso gli autori di questi pezzi, permettendoci di godere di versioni mai scontate. Come esempio migliore, Mercanti e servi, tematica impegnata ed attualissima, riproposta in modo rabbioso e barricadiero. Notevole anche Ti voglio, che i Nomadi tradussero da I want you di Bob Dylan, ora inserita qui quasi come fosse la chiusura di un cerchio.

Un album che svolge in modo egregio la sua funzione di onorare la memoria di Augusto Daolio (qui in una foto di repertorio presa dalla sua pagina Facebook), ma che permette anche di conoscere un Artista nel pieno della sua maturità artistica, in grado di rendere personali le proprie riletture, senza snaturare le canzoni, ma anzi amplificandone la bellezza.