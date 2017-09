Back To The Essence è il disco d’esordio del cantante e chitarrista emiliano Manuel Tavoni uscito a Maggio 2017, sotto l’egida di A-Z Blues, ed anticipato dal singolo My baby doesn’t speak.

[…] Una vita dedicata alla musica, con un continuo peregrinare alla ricerca di una propria direzione musicale, ha portato Tavoni a concentrarsi sulla genesi dell’American Music attraverso ascolti legati ai canti delle radici del blues, gospel fino al funk e al pop di matrice black […].

Come una promessa mantenuta tutto ciò lo ritroveremo all’interno del disco espresso in sound, emozioni e passione. Tavoni con questo suo lavoro pare proprio voler donare nuova linfa al fil rouge che unisce il fiume principale dell'Emilia al “padre delle acque” (Mississippi) onorandolo con un sound pregno di Delta e Chicago Blues. Dodici sono i brani, tutti autografi, che compongono il disco in cui il comune denominatore è la passione che spinge questo giovane ragazzo verso il Blues e le sfumature musicali che lo colorano: il gospel, il soul e il funk.

A farci intravvedere il percorso musicale che ci accompagnerà lungo tutto l’ascolto del disco potrebbe essere sufficiente il brano di apertura, il pacato e coinvolgente Fight for freedom con ben a fuoco la calda voce di Tavoni, la chitarra e i cori (tra l’altro non ci verrà dato modo di dimenticarci degli splendidi cori all’interno del disco). Il nostro non si accontenta di questa prima prova ed eccoci catapultati in ben altra atmosfera con I’m Talking About the Blues. Il brano proposto è infatti caratterizzato da un’intrigante alternanza di parti vocali a tratti graffianti e a tratti in falsetto, da evidenziare anche il sound caratterizzato da Cristiano Gianfranceschi con il suo Hammond. A seguire la ballad Free to be con il suo piacevole e orecchiabile ritornello. Eccoci arrivati alla title track del disco Back to the Essence, un vero e proprio concentrato di blues e gospel sprigionato dal martellare del piano, dalla sofferta voce di Tavoni e dalla presenza dei due ospiti: alla chitarra Lorenz Zadro e all’armonica Marcus Tondo. Il brano prescelto per il video del lancio del disco è il trascinante My baby doesn’t speak in cui ancora una volta è la voce a fare la differenza. Arrivati a questo punto provate a chiudere gli occhi, ascoltate The Party e lasciatevi trasportare con la fantasia lungo una qualsiasi statale americana. Questo ragazzo con il suo sound riesce proprio a compiere il miracolo. Ancora un esempio? Volete sentirvi un po’ più vicini a Chicago? Fate un salto alla traccia numero otto My Grandma e sarete sicuramente accontentati.

Ricordiamo che per l’ottima realizzazione si deve molto anche alla sezione ritmica sempre precisa, puntuale e pronta ad assecondare la magia del sound.

Tiriamo un po’ le somme ora senza troppi fronzoli. Cercate un Blues per palati fini? Allora non lasciatevi scappare questo disco. Consigliato !