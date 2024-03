Lo conosco sul serio Gianmaria Simon, ci ho parlato la notte, di giorno non ricordo di averlo mai incontrato, l’ho sentito suonare tantissime volte. Lo conosco davvero, ho ascoltato i suoi dischi chiedendomi perché non ci fosse più mondo di quello che c’era ad ascoltare quelle canzoni formidabili, quei cortometraggi per parole e musica che riempiono la stanza e la macchina e l’anima, ammesso che noi si possegga una delle tre. Lo conosco sul serio Gianmaria Simon e senza sospettare quasi nulla di lui e sapendo a spanne che arriva da Sarzana e ha una famiglia e una roulotte scassa e una vita anarchica e sgangherata che riconosco e conosco. Lo conosco anche se appunto è insospettabile e mantiene quell’aria di distacco, una sorta di vezzo nobile che gli regala una classe e una compostezza che non lo fanno sospettare nemmeno quando è ciucco perso. Lo conosco mentre svuota bicchieri restando impassibile e poi prende una chitarra e ti trascina in mille scenari sonori, dall’Oriente all’Occidente, dal tramonto all’alba. Lo conosco e lo ritengo un formidabile esegeta della migliore tradizione della canzone d’autore. Lo conosco e l’ho ritrovato in questo disco nuovo Bagatelle, e ero in attesa, considerando che a suo tempo avevo dichiarato il precedente Low Fuel disco dell’anno.



Il disco dunque è arrivato ed è un carnevale di generi, un atlante complesso della musica, dove gli strumenti sembrano acustici anche quando hanno un cuore elettrico perché questo disco ha odore di legno e scricchiola come il ventre carico di un galeone che torna dalle Indie. Storie, perché ogni canzone ha una sua funzione narrativa oltre che sonora, che propongono vite e emozioni che passano dalla marginalità, dalla scelta, dal rifiuto, dalla passione e dal sorriso, dall’emozione e dalla paura. A suonare in questo disco sono arrivati quei compagni di strada che Gianmaria ritrova sui palchi e in quei locali dove si suona quando ormai la maggior parte dei clienti sono andati a dormire e tocca spostare i bicchieri per fare posto alla voce. Bagatelle conferma il talento di Gianmaria Simon, forse ce lo restituisce più raffinato, più ricercato, anche se, come dicevamo, il vizio di questo artista e di riuscire a essere straordinario facendo finta di niente.