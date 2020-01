Attivi dal 1999, i cuneesi Lou Tapage sono una delle realtà più affermate e consolidate del folk/rock italiano. Il loro nome, in lingua occitana, significa “il frastuono” ed è principalmente in occitano, ma anche in provenzale, francese e italiano che hanno scelto di esprimersi nei testi delle loro canzoni. Buone Nuove, uscito sul finire del 2018, è il loro settimo album, contenente 12 tracce inedite composte in equipe da tutti gli elementi del gruppo.



Buone Nuove, al contrario di precedenti lavori, si focalizza principalmente su testi in italiano, ma per rappresentare il trait d'union con il passato, ed un punto di contatto con il futuro, Bodi, e Chanson, i brani che aprono e chiudono l’album, sono in occitano. I Lou Tapage sono un gruppo da live, sul palco riescono ad offrire sempre spettacoli trascinanti e coinvolgenti. Con il loro ultimo lavoro sono riusciti a trasportare la stessa energia e positività sul supporto “fisico”. Suonato, cantato e registrato in modo impeccabile propone 12 tracce dove folk, rock, strumenti della tradizione e moderni si fondono alla perfezione grazie alla cura prestata agli arrangiamenti. Sergio Pozzi (voce, chitarra acustica), Marco Marbero (flauti, mandolino, bouzouki, banjo, cornamusa, cori), Chiara Cesano (violino, viola, organetto, cori, tastiere), Nicolò Cavallo (basso elettrico), Dario Littera (chitarra elettrica, chitarra acustica, cori), Daniele Caraglio (batteria, percussioni) sfruttano al meglio l’affiatamento che li unisce curando ogni dettaglio nei minimi particolari. L’ascolto risulta sempre piacevole e omogeneo, malgrado le sostanziali differenze che caratterizzano ogni brano. Se vi siete fatti sfuggire Buone Nuove al momento della sua uscita, e amate il folk/rock contaminato con la canzone d’autore, interpretato con rispetto per il passato ma con un occhio rivolto al futuro, dovete rimediare e cercare di acquistarlo, non ve ne pentirete.