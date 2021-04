Calamari for Lunch è una band di Piombino, incantevole cittadina sul mar Tirreno. Ispirata e influenzata dalla cultura psichedelica, la band toscana nasce nel 2018 dal connubio di una buona amicizia basata sull'amore reciproco per la musica rock.

Cosa colpisce di questa band? Sicuramente le sonorità ben ricercate, che ricordano molto il rock psichedelico vecchio timbro, rimanendo attuali nello stile. Per il loro omonimo disco d’esordio, la band ci regala un album davvero interessante, che ha come tematica la rinascita dell'essere umano e un nuovo senso d’interpretazione della vita. Il risultato é quindi un lavoro profondo che va ascoltato con la giusta atmosfera.



In conclusione, possiamo dire che se questo è il loro esordio, i Calamari For Lunch hanno intrapreso una giusta strada musicale, che risulta già ben definita e chiara. Non ci resta che aspettare i loro concerti live e i loro prossimi lavori che sicuramente arriveranno presto.