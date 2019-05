Fermate il rumore del mondo, ascoltate la voce di Patrizia Laquidara nel suo canto d’amore e di vita racchiuso nel nuovo album C’è qui qualcosa che ti riguarda. L’artista siciliana, veneta d’adozione, dopo tante esperienze messe nel bagaglio viaggiando, ricercando e sperimentando, ha riversato in questo disco l’acme della sua essenza di donna e canta(u)trice. Diverso dai precedenti, quest’ultimo lavoro è riccamente sfaccettato, pieno di atmosfere, suggestioni e suoni messi a punto dal valente musicista Alfonso Santimone in veste di produttore artistico e arrangiatore.

Le canzoni volano alto, libere, oltre gli schemi, cesellate dall’anima vocale della Laquidara che offre, in questo caso, un meraviglioso omaggio tutto al femminile alla bellezza intrisa di forza e fragilità allo stesso tempo. Canzoni che sono microcosmi aperti slanciati verso l’universo in cui ritrovare storie, emozioni, sentimenti che appartengono a tutti, miscela perfetta tra canzone d’autore, pop, elettronica e tanta contaminazione. C’è spazio per temi attuali come la violenza sulle donne (Il cigno – The Great Woman) e l’immigrazione (C’è qualcosa che ti riguarda) affrontati con incantevole grazia e poetica leggiadria.

Il flusso sonoro, vario e multiforme, alterna momenti intensi come Marciapiedi, Acciaio o La luna a momenti singolari come Nordestereofonico o L’altra parte dell’altra. Due firme autorevoli e amiche aggiungono valore al progetto: Tony Canto con Amanti di passaggio e Joe Barbieri con Il resto di tutto. Non lasciatevi sedurre dal rumore del mondo, abbandonatevi all’incanto della Laquidara.

