Cordemar è un viaggio, sottocosta, lungo le sponde del Mediterraneo attraverso le sue mille espressioni musicali, che odorano di mirto e salsedine, che si adagiano lungo le coste di quel mare ‘nostrum’ così denso di storie e culture. Franca Masu, per storia, esperienza e cultura propria, le interpreta con l’intensità e la varietà della sua voce e del suo linguaggio musicale. Un'artista con sei album alle spalle (il primo è del 2000), che ha ridisegnato l'orgoglio di ogni persona che vuole riscoprire e difendere le proprie radici, in questo caso con la musica ma Franca è portatrice sana di una presa di coscienza contagiosa che si può applicare in ogni forma d'arte. Una sorta di creatura delle acque, che ci accompagna lungo il peregrinare delle note:

“Franca Masu è una sirena che offre un canto di ringraziamento alla sua terra e al suo mare. La si può intravvedere nella bonaccia, tra Capo Caccia e le Baleari, intenta a declamare melodie che sanno di storie femminili tracciate in una onda lunga che porta fino agli oceani lambendo i confini del mondo latino” (Le sirene esistono – Paolo Fresu, a presentazione del disco).





Cordemar può essere letto come “cuore del mare” ma anche come Corde-Mar, laddove sono le corde degli strumenti ad evocare onde e coste e navigazione. Franca Masu viene dalla Sardegna, da quella “enclave” catalana che è Alghero, e ne ha assorbito la storia. Canta in italiano, spagnolo, portoghese e catalano, a suggellare il meltin’ pot mediterraneo che le appartiene.

L’opera si compone di dieci brani, cinque originali e gli altri tratti dalla grande tradizione della canzone d’autore, da Joan Manuel Serrat a Bruno Lauzi, non tralasciando il tango di Astor Piazzolla.

Cordemar, nei cinque brani composti da Franca Masu, è essenzialmente un disco di canzoni d’amore, anzi di mille amori differenti, dove le speranze e gli abbandoni si mescolano in una sorta di “saudade” che li pervade. Quella stessa nostalgia che caratterizza anche la versione di Vuelvo al Sur di Astor Piazzolla, sottolineata fortemente dall’accordeon dei Fausto Beccalossi, così come l’armonica cromatica di Max De Aloe caratterizza il sentimento dolce e bruciante della Lauziana Ti ruberò, in un arrangiamento dai forti colori jazz, presenti anche nel gioco di contrabbasso e chitarra di Vocè nao sabe/Se fosse vero brano dal forte crescendo emotivo.

Danno corpo, luce e aria ai brani i raffinati arrangiamenti del trio che la accompagna: Luca Falomi (chitarre e corde), Sade Mangiaricina (pianoforte) e Salvatore Matana (Contrabbasso), oltre al contributo di Laura Sillitti (violino), Daniele Guerci (viola) Massimo Russino (Batteria e percussioni) e Simone Cricenti (violoncello), oltre agli ospiti d’eccezione come i giù citati Fausto Berccalossi (Accordion in Amb tu sense tu, Salondra e Vuelvo al Sur) e Max de Aloe (Armonica Cromatica in Ti ruberò).