I fratelli Giacomo e Mauro Da Ros, per noi de L’Isola che non c’era sono “vecchie conoscenze”. Come componenti dell’interessante e valido Quartetto Desueto hanno prodotto tre cd, e partecipato con profitto anche al concorso L’artista che non c’era. Le loro esperienze nel mondo musicale sono molteplici e di alto livello. Basti pensare che Giacomo, nella veste di bassista e corista, ha suonato fin da giovanissimo con Guido Toffoletti, James Thompson, Massimo Bubola, Andrea Mingardi e Elisa.

L’empatia musicale tra Mauro e Giacomo è totale e le loro collaborazioni sono sempre state frequenti, anche a prescindere dal Quartetto Desueto. Questo naturale feeling e affiatamento, non solo tra grandi musicisti, ma anche tra fratelli, li ha spinti a proporre, dapprima dal vivo, un nuovo progetto a loro nome, semplicemente Da Ros, dove sono coadiuvati dal batterista e percussionista Andrea Fontana, amico di lunga data e quindi a tutti gli effetti arruolato nel gruppo, come in una sorta di famiglia allargata. Il loro recente progetto è composto da 11 tracce, sette originali e cantate in italiano, e 4 cover cantate in inglese, ed è stato battezzato con il significativo titolo di Cose di famiglia. I brani originali sono una commistione tra pop, world music e musica d’autore, dove gli impasti vocali dei fratelli Da Ros hanno la possibilità di mettersi in risalto. Le loro canzoni, pur dalle armonie accattivanti, riescono al contempo ad emozionare e far trapelare la passione con le quali sono state composte ed incise. Il brano Italia dove sei, prima traccia del cd, ha permesso inoltre ai fratelli Da Ros di vincere la categoria Cantautori e Premio Nuovo IMAIE al Cantagiro 2016, a riprova che le loro doti non sono sfuggite agli addetti ai lavori più attenti.

L’unico appunto riguarda le 4 cover, che pur ottimamente suonate, interpretate e arrangiate, appaiono, secondo noi, superflue e fuori contesto. Fratelli Da Ros, siete bravi, e avete molte cose da dire, un cd di soli brani originali è ampiamente alla vostra portata.