L'etichetta gardesana Vrec non finisce mai di stupire, estraendo dal cilindro il cantautore "illogico" Tam (Tommaso), veterano artista del mainstream, attivissimo da numerosi anni con un'apprezzata Beatles-tribute-band e già con tre lavori solisti in carnet. La quarta prova esce su vinile rosso e si intitola Cosmoillogico, specchio fedele della sua indole, variabilmente fantasiosa e spiazzante e si affida ad una produzione con i fiocchi, capitanata da David Sabiu (già con Jovanotti e Sandy Marton) e Ignazio Orlando (Luca Carboni, CCCP). A tutto il resto ci ha pensato Tam, allestendo un gustoso percorso atipico di elettro-pop e listarelle di funky, disco e wave.

Svela il cosmo dell'album con Lo specchio, tambureggiante e pervasivamente robotizzante in cui "riflette" un'anima electro-pop destabilizzante, portando a casa il primo punto, mentre la seguente Free space dà libero sfogo alla sua spazialità ballad con ricami deliziosamente spensierati. La spigliatezza di Tommaso è un'autentica sorpresa ludica: nel singolo 11 ci fa saltellare qua e là, con la semplicità di punteggiature sintetiche e porzioni di coretto oh-oh-oh che ti coinvolgono senza volerlo. E poi, cerca sempre di re-inventare lo spartito provando a scovare L'ottava nota, con risultati efficacemente estranianti. Ma Tommaso, in un attimo, sa mischiare le carte in tavola con disinvolta maestria in "Allora amen"e Black friday: doppietta pop-funky dal groove maledettamente catchy: pia illusione restarsene fermi, con l'ironia testuale che strappa più di un sorriso e stuzzica piedini battenti. Diversamente, in Venerdi 13 il racconto si appoggia su timbriche più basse con soluzione d'impasto decisamente bizzarro e variegato. E via che si torna sulla dance-floor con la strenna esecutiva di Babbo Natale, portando in dono una deliziosa ilarità ritmica contagiosa e "irriverente". Il tutto, però, senza mai sconfinare in eccessivo sarcasmo, bensì impiegando la sua brillante capacità ideativa con espressioni d'equilibrato divertissment. L'astronave di Tommaso viaggia che è un piacere, con un episodio che raggruppa tutti gli ingredienti assemblativi adottati nell'opera: c'è l'immancabile elettronica che sfila a braccetto col possente bassone disco, la chitarra funky, le voci flirtate ed effettistica a iosa. Ancora una variante in bella vista Nella camera di Ignazio, nella quale il Nostro si congeda, abbracciando stilemi di mambo-pop che esplosero in mano a Matt Bianco.



Dal precedente full-lenght Meccanismo base sono passati otto anni e c'era, quindi, una giustificata attesa e curiosità per il nuovo album, in quanto dal mondo di questo artista ti puoi aspettare di tutto, tanta è l'ecletticità istintiva che traspare dalla sua scrittura.

State pur certi che Cosmoillogico susciterà un bel...Tam-Tam.