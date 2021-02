Venticinque anni fa iniziava la storia dei Rossometile, band salernitana che non ha mai tradito la propria vocazione musicale, ovvero creare una miscela sonora inedita fatta di rock metal contaminato. Nel tempo il gruppo ha subito varie trasformazioni, a cominciare dalla line up da sempre capeggiata dal binomio fondante e originario composto da Rosario Ruis Reina e Gennaro Rino Balletta e dal 2019 arricchitasi della bellissima voce di Ilaria Hela Bernardini. Desdemona è il loro quinto lavoro in cui aggiungono l’uso dell’orchestra sinfonica che regala atmosfere ancor più dense e suggestive capaci di esaltare le composizioni. Ciò che colpisce subito è la vocalità della Bernardini, estremamente versatile, abile nel passare dal timbro naturale a quello lirico arrivando sino al kulning, antica tecnica vocale di origine scandinava usata dalle donne per richiamare greggi e bestiame, ascoltabile nella misticheggiante Mist.

Ogni brano esige un ascolto approfondito non solo a livello sonoro ma anche testuale in quanto nelle parole – ci sono inserti in latino e inglese – si nascondono significati reconditi sotto forma di metafore che toccano temi importanti quali la violenza contro le donne (Desdemona), la separazione (Oblivion), l’amore (Sole che cammini), la morte (Hela e il corvo) o racconti ispirati alla letteratura (Storie d’amore e peste) e a determinati periodi storici (Boia misericordioso). Dopo un bel tripudio acustico ed emotivo si approda a Whales Of The Baltic Sea Orchestra, unico episodio strumentale che teletrasporta piacevolmente sul mare celtico irlandese con tanto di onde e versi di megattere.

Di sicuro la dimensione congeniale per poter apprezzare appieno i Rossometile sarebbe quella dal vivo, ma in questo momento non si può far altro che sostenerli – vale per tutti gli artisti – ascoltando la loro musica sui vari canali online e, se possibile, acquistando dischi come questo (auto)prodotti con passione e impegno.

Foto di Roberta Voto