Ex componente degli Atarassia Gröp, band hardcore con all’attivo quattro album e, soprattutto, un cospicuo numero di concerti in tutta Europa, Filippo Andreani a partire dell’esordio solista, avvenuto nel 2010, si è dimostrato un cantautore che se pur non molto prolifico dal punto di vista quantitativo, ha mantenuto sempre un alto livello qualitativo, manifestando pregevoli doti di scrittura. Una capacità che gli è stata riconosciuta, ad esempio, raggiungendo per due volte la cinquina finale del Premio Tenco, nel 2015 nella categoria miglior canzone con Gigi Meroni e nel 2018 nella categoria miglior album con Il Secondo Tempo.

Il recente Detto tra noi, quinto album della sua carriera, contiene dieci tracce inedite, interamente a sua firma. La dote principale di Filippo Andreani è quella di saper coniugare testi di spessore, ricchi di contenuti e metafore, capaci di “toccare” i sentimenti di chi li ascolta, con la giusta attenzione a strutture musicali mai banali, curate negli arrangiamenti, a cui aggiunge un impegno e una curiosità ad ampio raggio nella ricerca sonora che vuole dare all’album. Il tutto accompagnato da una voce ricca di pathos, adatta quindi ad accrescere l’intensità emotiva dei brani.

Dicevamo quindi dell’estrema cura che Filippo destina all’album e questo si evince sin dalla copertina,dove troviamo un’evocativa immagine ispirata al celebre ritratto di Mohamed Ali realizzato da Flip Schulke, dove Filippo Andreani impersona un pugile pronto al combattimento, con l’acqua che gli impedisce di respirare. Un’immagine iconica che viene ulteriormente rafforzata all’interno dell’esaustivo libretto, dove il Nostro aggiunge qualche dettaglio in più per comprenderla al meglio: “Questo disco è dedicato a chi non scappa quando viene rincorso da sé stesso”.

Impossibile non emozionarsi o commuoversi ascoltando brani come Undici metri, o Rivederti ancora, dedicate al compianto Agostino Di Bartolomei, la prima, e al padre di Filippo, scomparso da alcuni anni, la seconda. Curiosa e coinvolgente, 1977, è una sorta di canzone d’amore, dedicata non ad una donna, ma alla musica punk. Difficile trovare una traccia ‘minore’, questo perché ascolto dopo ascolto Detto tra noi vi farà scoprire nuovi dettagli ed emozioni a conferma delle doti di Filippo Andreani, cantautore che meriterebbe di essere conosciuto ed apprezzato da platee ben più ampie.