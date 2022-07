C.F.F. e il Nomade Venerabile è una band di cui si ha sempre bisogno, e dunque ogni nuova uscita rappresenta ogni volta un viaggio diverso. La band pugliese non ha mai avuto paura di sperimentare e misurarsi con generi differenti, dal post-punk al cantautorato, dal teatro danza all’elettronica e al post rock, senza mai perdere la propria identità, anzi rafforzandola. Nel loro ventennale percorso ci sono collaborazioni con i principali nomi della musica alternativa e indipendente degli ultimi decenni, partecipazioni sempre al posto giusto, a valorizzare con misura e raffinatezza brani già solidi. D’altra parte lo stesso nome scelto dal collettivo (C.F.F. Concettuale Fisico Fastidio) richiama a tre aspetti identitari che li caratterizza dalle origini: concettuale per la potenza evocativa e visionaria delle parole scelte, fisico per la presenza scenica e fastidio per il forte e schietto impatto della performance. A vederli dal vivo si capisce che non viene fuori solo la somma di questi aspetti ma molto di più.



I C.F.F. hanno un cuore che batte e percorre sentieri precisi della storia recente della musica italiana, che radica nella new wave toscana degli anni Ottanta, così come nell’italian punk e post punk emiliano, fino all’alternative degli anni Novanta. E’ un patrimonio di ascolti sedimentato e rielaborato, sempre fuori dalle futili mode del momento. Col nuovo lavoro ci spiazzano ancora, perché E Sia è un album tratto dall'omonima silloge della poetessa gioiese Grazia Procino. Se i dischi fossero ancora divisi in lato A e lato B, avremmo una prima parte, composta da quattro tracce, decisamente acustica, e una seconda invece,con le altre quattro canzoni, certamente elettrica.



La musica composta accompagna le poesie prendendone l’anima e trasformandole in canzoni, e la voce di Anna Maria Stasi, in un equilibrio davvero notevole, interpreta i versi riuscendo a cantarli e recitarli allo stesso tempo. Un solo ospite in questo lavoro, ed è Andrea Chimenti che con la sua splendida voce e personalità impreziosisce il brano La Veglia. L’affiatamento dei componenti si manifesta scorrendo le tracce, che salgono di dinamica e rivelano il dialogo tra gli strumenti di Vanni LA Guardia, Anna Surico e Guido Lioi. Chi già conosce i C.F.F., con E Sia aggiunge un piacevole tassello ai propri ascolti; chi invece si avvicina alla band con questo disco ha l’occasione di andare a ritroso a scoprire anche i dischi precedenti, e non se ne pentirà.