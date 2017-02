Elsewhere è l’ep d’esordio dei McFly's Got Time, giovane band romana più che rodata nei locali della capitale e presente anche al MEI (Meeting ufficiale della musica indipendente ed emergente) di Faenza; uscito a metà Ottobre 2016 l’ep è stato autoprodotto e arrangiato dagli stessi insieme a Nicola d'Amati presso le Officine Zero mentre la bella grafica del disco è stata realizzata da Daniele Kong. Il lavoro è composto da cinque tracce (in realtà vedremo poi che ce ne è anche una sesta), tutte cantate da Alessandro Speranza in lingua inglese.

Ad aprire troviamo Dance, che è anche il primo singolo, un pezzo dal ritmo piacevolmente country veloce e ballabile che lascia al contempo spazio a certi suoni di chitarra solista che strizzano l’occhio a sonorità indie; segue poi la malinconica ballad I’m a Sailor dove il mandolino fa’ da contraltare all’inesorabile scorrere della vita e delle avventure di un giovane marinaio. Sonorità blues/folk fanno da tappeto sonoro alle aspettative e all’insicurezza del tema portante di No One (Runs Faster Than The Man In The Yellow Shirt), mentre con Lie i McFly's Got Time ci catapultano verso sonorità tipicamente rock‘n’ roll con i cori e la chitarra di Michele Proietti a donare freschezza al pezzo. A chiudere l’ep ci pensa Sammy, brano in cui la band ritrova quella che, a parere di chi scrive, è la loro dimensione ideale ovvero la ballad introspettiva e anche in questo caso un plauso va alle chitarre e al gioco di armonizzazione vocale presente sul finale del brano.

Se tutto ciò non fosse bastato ecco arrivare in vostro soccorso la sesta traccia: la ghost track Rolias A m’I (feat. Joe Victor) ovvero la versione remixata di I’m a Sailor.

I McFly's Got Time sono un progetto giovane, fresco e decisamente interessante. Una scommessa/promessa per il futuro della musica italiana? Speriamo, staremo a vedere.