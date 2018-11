Entomology2

Bandakadabra è una banda a tutti gli effetti, però non nell’accezione più propriamente e tradizionalmente nostra, nel senso di italiana, o se vogliamo europea, cioè di fanfara, bensì in quella, decisamente più americana, di street band, come si è per esempio constatato un paio d’anni fa allorché fu arruolata per esibizioni più o meno estemporanee (e non) al Tenco 2016.

Anche questo cd (il secondo su Felmay) la ritrae dal vivo, la sua dimensione senz’ombra di dubbio più consona ed efficace. Ed è un cd molto compatto, nove brani totali, fra classici del jazz (Moten Swing di Bennie Moten e Jumpin’ at the Woodside di Count Basie), colonne sonore (il tema di 007, con una citazione galeotta della Spada del cuore della coppia Patty Pravo/Little Tony), Beatles (With a Little Help from My Friends), situazioni più ibride (Jump, Jive an' Wail di Louis Prima, amatissimo da Vinicio Capossela, con cui del resto Bandakadabra ha collaborato), o ancora (My) Crash, che recupera aromi schiettamente balcanico-mitteleuropei (Bregovic e dintorni, per capirci) e altro ancora, compreso il conclusivo Sushi Candy di Giulio Piola, che dell’ensemble è un po’ il deus ex machina. Lì in mezzo c’è tutto ciò che ci si può attendere da un organico del genere: festosità, “tiro”, opulenza ritmica, solarità, grande perizia strumentale sia negli obbligati che in fase solistica, e chi più ne ha più ne metta.



Insomma: un disco che è vi riconcilierà con le vostre orecchie (se ne aveste bisogno…).

Foto di Manuel Garibaldi (colore).