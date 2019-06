Dal punk attingono per le sfumature, dal grunge l'attitudine, dall'Alt-rock la principale fonte ispirativa. Shakerate il tutto ed avrete l'estratto vitaminico dei Mat Cable, power-trio con natali Lodigiani, attivi da un quinquennio per portare avanti uno stemma stilistico riluttante dal consueto e fermamente orientato verso un rock tenace, ruvido, e "cablato" con schiettezza e maturità. Everyone just going through something ha un bel trasporto d'anima e non tarderà ad entrare nella vostra playlist. Per cominciare, The rim si affaccia con intenzionalità circospetta, a passo felpato, come certi episodi degli Arctic Monkeys (di "AM"), similarmente ad Hair, benché quest'ultima sia più ludica e spensierata. In June le chitarre cominciano a scalpitare a dovere per affermare una chiara indole grezza, ricamata da interessante vocalità flirtata, mentre Hey Doc ha impatto chitarristico corposo e condito da stridii di contorno, con i quali l'offerta del combo si direziona con criterio wave-punk.

Caratterizzato da riff graffiante, Heart of stone apre scenari in àmbiti British di rock-punk energizzante e incline al pugnace. In Terror la paura fa novanta, per effetto del narrare dal piglio tagliente e ieratico: traccia vibrante, gagliarda e meritevole di un immediato repeat sul lettore cd o qualsiasi supporto stiate utilizzando per l’ascolto. Distende la tensione l'accattivante You like me, col suo carattere cosi sbarazzino e catchy che te la ritrovi a fischiettare nel tempo libero senza volerlo, affilando l'ironia e disquisendo su come la relationship di coppia sia spesso artefatta ed inquinata da atteggiamenti non propriamente spontanei, in cui la semplicità del dialogo diventa un orizzonte chimerico.



Chiude col botto Your fire, nel serrato diluvio grunge-punk,elettrizzato con dovizia e compattezza assemblativa: segnale eloquente che i Mat Cable intendano marchiare a fuoco un possente trade-mark per salutarci. Dopo un paio di Ep, questo "Everyone just going through something" già forte di 3 singoli (Your fire,You like me e Terror) anelava di conferme che, puntualmente, sono arrivate, con un modus operandi che ha richiesto mesi e mesi di aggiustamenti e sperimentazioni. Ora che i tre Mat Cable (Raffaele, Samuele, Andrea) godono i frutti di una semina fatta di ricerca e perseveranza, avanzeranno sempre più (con merito) verso le prime file della platea: per intenderci, quei posti che, in un attimo, balzi su palchi importanti.