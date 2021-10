Cosa può spingere cinque ragazzi abruzzesi alla realizzazione di un album dopo una evoluzione che ha portato alla formazione di una band con un nome come Le canzoni giuste e che li ha portati alla finale del prestigioso Botteghe d'autore nel 2021?

La risposta è tutto nelle loro performance dal vivo e Iacopo Ligorio, Bruno Contin, Flavio Piermatteo, Luca Degl’Innocenti e Gianmarco Spaccasassi sono nati per stare su di un palco, divertendosi e facendo divertire con le loro storie che si rincorrono tra paradossi, narrazione e riflessioni sull’essere umano e sulla sua evoluzione, nei ma anche in studio, come hanno fatto in “Felici e contenti”.Le canzoni giuste nascono a Pescara nel 2017 e si sono immediatamente fatti notare per il loro stile ironico e scanzonato strizzando l’occhio alla canzone demenziale, proteggendosi da qualsiasi etichettatura del loro stile musicale sfuggente e leggero ma non banale. Dopo alcuni singoli, il 10 settembre 2021 hanno pubblicato il loro album d’esordio, un concept-album suddiviso in tre atti in cui raccontano dell'uomo e dei suoi luoghi, dalla creazione dell'universo fino all'evoluzione della specie umana che si conclude con la sua involuzione e porta a vari futuri, distanti e paradossali, che terminano il loro percorso ad un unico e nuovo punto di partenza.

Con stile favoleggiante e ironico e con un pizzico di influenze artistiche importanti, Le canzoni giuste amano raccontare distogliendoci per qualche minuto dalla vita reale e catapultandoci nel loro mondo fatto di possibilità assurde e dai contraddittori più svariati, in un mondo dove il paradosso è diventata la normalità. Il lavoro che svolgono sui testi utilizza sempre una chiave di lettura che porta a ironizzare sulla contemporaneità, sulla vita di ognuno che diventa sempre più digitale e isolante, portandoci così all'opposto di un mondo caratterizzato dalla contaminazione, dalla socialità, dalla creatività, impulsi primordiali che si stanno perdendo.

Nei loro brani, Le canzoni giuste amano sperimentare e in alcuni casi riprendono in mano storie cantate o raccontate da altri artisti, come in Piacere sapiens e Padrone, in cui lo stile vocale e ritmico ricorda narrazioni caparezziane. La musica è anche questo: ascoltare, apprezzare e restare coinvolti in mood che a loro volta creano nuove strade sonore e nuove canzoni, che si lasciano ascoltare contagiando e alimentando la fantasia dell'ascoltatore.

Buona la prima.