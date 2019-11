Fogli Sparsi è il quarto disco per il musicista milanese Carlo Ozzella, noto per le sue capacità di songwriter unite a sonorità rock per nulla scontate. Un disco in un qualche modo non atteso, nato quasi per caso. Carlo entra in studio con l’idea di mettere “su nastro” qualche nuova idea e di rivedere qualche vecchia registrazione. Pian piano si accorge che, proprio come dei fogli sparsi su un tavolo, l’EP prende forma, si riempie di idee, parole e accordi. Un inatteso e vitale fluire di musica.



Sei sono i brani che alla fine Carlo decide di mettere in quest’ultimo lavoro. Si inizia con il rock di Dopo il tramonto, voce come sempre coinvolgente e interessanti riff di chitarra a cui segue Nessuna è come te, brano scritto a quattro mani con Paolo Quaglino (che con Carlo ha curato la produzione del disco). La title-track Fogli sparsi ad un primo ascolto pare essere il brano più debole ma non fatevi fuorviare, dategli tempo e saprà acquistare sapore ascolto dopo ascolto. Sotto il temporale è invece, a parer di chi scrive, il pezzo meglio riuscito dell’EP, una ballad carica di emozione. Se cercate un disco rock ben suonato e ben cantato in italiano allora “Fogli Sparsi” è quello che fa per voi.